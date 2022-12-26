"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей в воскресенье, 25 декабря.

Зидан и Роналду / фото из открытых источников

Украина

Шахтер объяснил массовый выезд своих игроков за границу.

Карпаты интересуются экс-форвардом Динамо – среди запасных вариантов еще один нападающий из УПЛ.

Легионер Металлиста не вернется в Украину зимой – защитник сменил клуб в Бразилии.

Трансферы

Луис Суарес не захотел конкурировать с Роналду – уругваец уже согласовал контракт с новым клубом.

Нападающий сборной Бразилии покинул Атлетико и перебрался в АПЛ – первый трансфер нового тренера клуба.

ПСЖ нашел звездную замену Серхио Рамосу – не придется платить ни копейки.

Арсенал ради Мудрика готов принести в жертву своего пожилого новичка.

Мир

Зидан может воссоединиться с Роналду – легенда Барселоны также конкурирует за вакантную должность. Кроме того, у француза есть шанс возглавить сборную Бразилии.

Умер бывший игрок Ювентуса – у него был цирроз печени из-за злоупотребления алкоголем.

Эмери готов помочь Лунину остаться в Реале – тренер Астон Виллы выгоняет героя ЧМ-2022.