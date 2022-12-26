Главные новости 25 декабря: почему игроки Шахтера выехали, Зидан выбирает между Роналду и Неймаром, смерть легенды Юве
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей в воскресенье, 25 декабря.
Украина
Шахтер объяснил массовый выезд своих игроков за границу.
Карпаты интересуются экс-форвардом Динамо – среди запасных вариантов еще один нападающий из УПЛ.
Легионер Металлиста не вернется в Украину зимой – защитник сменил клуб в Бразилии.
Трансферы
Луис Суарес не захотел конкурировать с Роналду – уругваец уже согласовал контракт с новым клубом.
Нападающий сборной Бразилии покинул Атлетико и перебрался в АПЛ – первый трансфер нового тренера клуба.
ПСЖ нашел звездную замену Серхио Рамосу – не придется платить ни копейки.
Арсенал ради Мудрика готов принести в жертву своего пожилого новичка.
Мир
Зидан может воссоединиться с Роналду – легенда Барселоны также конкурирует за вакантную должность. Кроме того, у француза есть шанс возглавить сборную Бразилии.
Умер бывший игрок Ювентуса – у него был цирроз печени из-за злоупотребления алкоголем.
Эмери готов помочь Лунину остаться в Реале – тренер Астон Виллы выгоняет героя ЧМ-2022.