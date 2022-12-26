Украина

Заря пытается сохранить одного из лидеров, ведутся переговоры с Фенербахче.

Детали трансфера Миколенко в Эвертон: он будет зарабатывать в 5 раз больше, чем в Динамо, а также сразу может стать игроком основы .

Мудрик мог перебраться в АПЛ – Шахтер отклонил соблазнительное предложение от середняка лиги.

Украинцы за границей

Лунин заинтересовал самый богатый клуб АПЛ. Украинец готов покинуть Реал ради игровой практики.

Ребров закрепился на вершине чемпионата ОАЭ благодаря уверенной победе над Аль-Насром. Также наставник Аль-Айна оценил вероятность возвращения в Динамо.

По следам Милевского: украинца признали лучшим форвардом Динамо Брест.

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