Украина

Украина опустилась на два места в таблице коэффициентов УЕФА – конкуренты разрывают, впереди серьезные потери.

Карпаты разгромили Металлист и захватили лидерство в Первой лиге. Кипер харьковчан пустил "бабочку" в трехчасовом матче

ДБР разоблачило схему фиктивного зачисления футболистов Прикарпатья на военную службу – в клубе отреагировали.

ЛНЗ объявил о назначение и. о. главного тренера – ранее в клуб сватали иностранного специалиста. Очевидно, придется подождать.

"Динамо играло против сборной Африки": Луческу удивил заявлением после поражения от Бешикташа. Оно вызвало резонанс – тренера Динамо уже требуют наказать.

Трансферы

Виктор Коваленко официально перешел в новый клуб Серии А. Аталанта отдала украинца в аренду с правом выкупа.

Бавария закрыла вратарский вопрос, завершив исторический трансфер

Барселона официально договорилась о новом контракте с тер Штегеном, который согласился на снижение зарплаты.

Мир

Роналду и Мане устроили шоу за Аль-Наср – хет-трик, дубль и шедевральный ассист.

Челси одержал первую победу с Почеттино. 20-летний новичок обороны пристыдил Мудрика, Стерлинг выдал шоу в матче АПЛ.

Мадридский Реал не забил пенальти, но таки дожал Сельту. Джуд Беллингем снова стал героем, Винисиус травмировался, Кепа нервно дебютировал.