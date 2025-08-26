Главные новости 25 августа: Довбик в Испанию, Шахтер может потерять двух звезд, победа Ливерпуля
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 25 августа.
Украина
Клубу Первой лиги грозит техническое поражение за победу в Кубке Украины – источник озвучил причину санкций.
Суркис объявил Жироне жесткий ультиматум по Ванату – форвард Динамо может повторить судьбу Бражка.
Хачериди официально возобновил карьеру, подписав контракт с Черноморцем, а Александрия официально объявила о подписании игрока сборной Венесуэлы.
Кубок Украины: Полесье С, Чернигов и Нива Т идут дальше – разгромы от Агробизнеса и клуба экс-динамовцев.
Звездой Шахтера заинтересовался бывший клуб украинца в Испании, а Судаков принял решение относительно своего будущего в составе "горняков".
Украинцы за границей
В ПСЖ объяснили, как сосуществуют Забарный и Сафонов – интрига раскрыта.
Довбик готовится к возвращению в Испанию, В Вильяреале подтвердили переговоры с Ромой, но есть нюанс.
Трубин узнал свою судьбу на матч против команды Моуринью в ЛЧ.
Моуринью соблазняет Лунина щедрым предложением – украинец сделал выбор.
Мир
Интер уничтожил Торино – парад индивидуальных ошибок, дубль Тюрама, гол новичка.
Ливерпуль в большинстве вырвал победу над Ньюкаслом – победный гол 16-летнего, очередной мяч Экитике.
Севилья потерпела обидное поражение от Хетафе и осталась с нулем очков, Атлетик победил обидчиков Цыганкова