Главные новости 25 августа: Динамо обыграло Шахтер в матче за Суперкубок, Месси заявил о желании уйти из Барселоны

Динамо – обладатель Суперкубка Украины-2020

Киевское Динамо победило Шахтер в матче за Суперкубок Украины на НСК Олимпийский. В составе "бело-синих" забивали Карлос Де Пена, Жерсон Родригес (отличился голом-красавцем) и Фран Соль, который вышел на замену. Шахтер ответил лишь точным ударом Мораеса – видео голов и обзор матча, который проходил под обильным ливнем.

Мирча Луческу выиграл первый трофей с Динамо и проанализировал итог игры, а Луиш Каштру отметил определенную несправедливость результата. К слову, благодаря этой победе Динамо опередило Шахтер по количеству трофеев в эпоху независимой Украины.

Перед поединком УПЛ объявила лучших в различных номинациях по итогам сезона 2019/20, а за несколько часов до игры Динамо представило новую форму.

Трансферы

Лионель Месси хочет покинуть Барселону уже этим летом. Аргентинец подал соответствующее прошение в адрес руководства клуба. Контракт форварда рассчитан до 30 июня 2021-го, но 33-летний Месси хочет продолжить карьеру в другом месте.

Шахтер согласовал с Наполи переход Николая Матвиенко, убеждают СМИ. Итальянцы якобы заплатят 15 млн евро за защитника сборной Украины. А вот Динамо близко к подписанию бразильца из Турции, утверждают тамошние медиа.

Ювентус прощается с первой звездой, интрига вокруг будущего Роналду – о чем говорил Андреа Пирло на первой пресс-конференции в статусе наставника "Старой синьоры".

Рома официально подписала Педро, который перешел на правах свободного агента из лондонского Челси.

Другие главные события

ПАОК стал потенциальным соперником Динамо в третьем раунде квалификации ЛЧ, жеребьевка которого пройдет 31 августа. Греческая команда победила Бешикташ и продолжает борьбу за попадание в основную стадию турнира.

Реал U-19 выиграл Юношескую Лигу УЕФА, обыграв в финале Бенфику. Это первый трофей в тренерской карьере знаменитого Рауля.

Антонио Конте остается наставником Интера. Такое решение было принято по итогам совещания руководства клуба.

Капитан Манчестер Юнайтед узнал судебный приговор по делу о конфликте с правоохранителями в Греции. Позже он был исключен из списка игроков сборной Англии на сентябрьские матчи Лиги наций.

Бавария – Севилья: матч за Суперкубок УЕФА пройдет с болельщиками. Правда, арена в Будапеште будет заполнена лишь частично.