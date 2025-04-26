"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за пятницу, 25 апреля 2025 года.

Андрей Шевченко будет разбираться / Фото Евгения Кравса для Футбол 24

Украина

Александрия обеспечила бронзу УПЛ – "горожане" удержали победу над Ингульцом и приблизились вплотную к Динамо.

"Все решает мгновенная реакция и немного фарта": герой Александрии о медалях УПЛ и выходе в еврокубки. ЭКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.

Заря благодаря шедевру Антюха победила Левый Берег – киевляне остались в зоне переходных матчей.

Динамо окончательно определилось со стадионом, на котором будет играть в еврокубках – стороны уже подписали соглашение о сотрудничестве.

Динамо получило нового претендента на Ваната – зарубежный клуб уже определил цену форварда киевлян.

Трансферный бан Ворсклы – стало известно, кто "подставил" Максимова и Ко.

Шевченко вынес официальный вердикт Реброву относительно дальнейшего сотрудничества со сборной Украины.

Почти 2 миллиарда – УАФ оценила убытки во времена президентства Павелко.

"Эти "выводы" являются манипулятивными": адвокаты Павелко об аудите УАФ – официальная позиция стороны защиты.

Мир

Реал официально сообщил, сыграет ли с Барселоной в финале Кубка Испании после скандала с судьями.

ПСЖ опозорился перед матчем с Арсеналом в Лиге чемпионов – парижане впервые проиграли в чемпионате Франции.

Определились финалисты юношеской Лиги чемпионов – Барселона сыграет против одноклубников украинцев.

Реал Сосьедад официально назначил нового тренера – обидчиков Динамо интересовал наставник Цыганкова.

Топовая африканская сборная сыграет товарищеский матч с Россией в Москве – первый матч на Лужниках за 4 года.

Месси и Ко без шансов проиграли без шансов в первом полуфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ.