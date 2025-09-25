Лига Европы

Рома впервые в сезоне забила более одного гола – Довбик снова не впечатлил.

Зинченко провалился в обороне и стал жертвой Антони, Динамо З разобрало Фенербахче, поражение Фейеноорда.

Экс-звезда Интера спас Црвену Звезду от поражения в игре с Селтиком, Фрайбург одолел Базель, Лудогорец победил Мальме.

Кубок Украины

Полесье разгромно проиграло Руху и вылетело из Кубка Украины – Бущан в дебютном матче пропустил три гола.

Сенсационный вылет Черноморца от аматоров в серии пенальти, Ингулец в большинстве разбил Подолье.

Локомотив неожиданно выбил Верес, Нива унизила соперника 7:0, Металлист 1925 одолел Колос.

Топ-чемпионаты и Кубки

Хет-трик Альвареса принес Атлетико победу над Райо, Сосьедад выиграл первый матч в сезоне, Хетафе поднялся в топ-6.

Манчестер Сити, Арсенал, Ньюкасл и Тоттенхэм вышли в 1/8 финала Кубка лиги – Палинья забил бисиклетой.

Фабрегас разгромил команду чемпиона мира, Лападула стал одновременно спасителем и антигероем: Кубок Италии.