Главные новости 24 сентября: Полесье позорно вылетело из Кубка Украины, неудачные матчи Довбика и Зинченко в Лиге Европы
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 24 сентября.
Лига Европы
Рома впервые в сезоне забила более одного гола – Довбик снова не впечатлил.
Зинченко провалился в обороне и стал жертвой Антони, Динамо З разобрало Фенербахче, поражение Фейеноорда.
Экс-звезда Интера спас Црвену Звезду от поражения в игре с Селтиком, Фрайбург одолел Базель, Лудогорец победил Мальме.
Кубок Украины
Полесье разгромно проиграло Руху и вылетело из Кубка Украины – Бущан в дебютном матче пропустил три гола.
Сенсационный вылет Черноморца от аматоров в серии пенальти, Ингулец в большинстве разбил Подолье.
Локомотив неожиданно выбил Верес, Нива унизила соперника 7:0, Металлист 1925 одолел Колос.
Топ-чемпионаты и Кубки
Хет-трик Альвареса принес Атлетико победу над Райо, Сосьедад выиграл первый матч в сезоне, Хетафе поднялся в топ-6.
Манчестер Сити, Арсенал, Ньюкасл и Тоттенхэм вышли в 1/8 финала Кубка лиги – Палинья забил бисиклетой.
Фабрегас разгромил команду чемпиона мира, Лападула стал одновременно спасителем и антигероем: Кубок Италии.