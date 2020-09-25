Главные новости 24 сентября: Десна и Колос вылетели из Лиги Европы, Бавария выиграла Суперкубок УЕФА
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 24 сентября.
Десна, Колос и Лига Европы
Десна уступила Вольфсбургу, пропустив от немцев два гола.
Риека одолела Колос в драматичном овертайме матча ЛЕ – Селезнев упустил супершанс.
Лига Европы: украинцы забивают, позор экс-звезд Динамо, Тоттенхэм и Милан идут дальше – результаты дня
Украина и мир
Бавария выиграла Суперкубок УЕФА, дожав Севилью в дополнительное время. Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус.
Украина узнала ориентировочные даты матчей отбора на ЧМ-2022. Шовковский, Шевчук, Назаренко и другие украинские легенды получили тренерский диплом категории PRO.
Динамо получило от Болоньи улучшенное предложение по трансферу Супряги. Тем временем киевлянеотпустили другого украинца в российский клуб.
Трансферы
Вчерашний день был богат на трансферы. Луис Суарес официально еще не стал игроком Атлетико, но уже со слезами простился с Барсой и напоследок публично унизил президента каталонцев.
Зато уже окончательно завершены переходы Диего Година, Сантьяго Ариаса, Диего Льоренте и Эдуара Менди, который должен заменить Кепу в Челси.