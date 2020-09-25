Десна, Колос и Лига Европы

Десна уступила Вольфсбургу, пропустив от немцев два гола.

Риека одолела Колос в драматичном овертайме матча ЛЕ – Селезнев упустил супершанс.

Лига Европы: украинцы забивают, позор экс-звезд Динамо, Тоттенхэм и Милан идут дальше – результаты дня

Украина и мир

Бавария выиграла Суперкубок УЕФА, дожав Севилью в дополнительное время. Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус.

Украина узнала ориентировочные даты матчей отбора на ЧМ-2022. Шовковский, Шевчук, Назаренко и другие украинские легенды получили тренерский диплом категории PRO.

Динамо получило от Болоньи улучшенное предложение по трансферу Супряги. Тем временем киевлянеотпустили другого украинца в российский клуб.

Трансферы

Вчерашний день был богат на трансферы. Луис Суарес официально еще не стал игроком Атлетико, но уже со слезами простился с Барсой и напоследок публично унизил президента каталонцев.

Зато уже окончательно завершены переходы Диего Година, Сантьяго Ариаса, Диего Льоренте и Эдуара Менди, который должен заменить Кепу в Челси.