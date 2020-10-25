Эль Класико: Реал – Барселона

Реал во второй раз подряд выиграл главное противостояние в Ла Лиге. На гол Фати Рамос и Ко ответили трижды. А еще Ансу стал самым молодым автором гола в Эль Класико, побив рекорд Рауля.

Ронал Куман обвинил арбитров в поражении, но капитан Реала встал на защиту слуг Фемиды.

Месси никак не может прервать провальную серию в Эль Класико, которая началась после ухода Роналду из Мадрида.

Украина

Динамо обыграло Александрию и закрепило лидерство. Киевляне забили победный гол уже на 50-й секунде. Костевич еще долго не будет играть за Динамо – новичку киевлян понадобится операция.

Шахтер помог "бело-синим" стать единоличным лидером, расписав ничью с Ворсклой в центральном матче тура. Между тем Десна вплотную приблизилась к "горнякам" в турнирной таблице.

Очередное поражение Львова (на этот раз против СК Днепр-1) заставило Георгия Цецадзе подать в отставку.

Мир

Ференцварош перед матчем с Динамо выиграл дерби – гол-красавец от команды Реброва, украинцев поберегли на ЛЧ.

Левандовски хет-триком побил два вечных рекорда и помог Баварии уничтожить Айнтрахт. Боруссия Д выиграла Рурское дерби, а РБ Лейпциг продолжает лидировать.

Аякс "изнасиловал" Венло, установив рекорд чемпионата Нидерландов. Матч завершился со счетом 13: 0.

Манчестер Сити выдал худший старт в тренерской карьере Гвардиолы – очередным обидчиком стал Вест Хэм. Ливерпуль одержал волевую победу над Шеффилдом.

Эдинсон Кавани дебютировал за Манчестер Юнайтед, но не смог помочь вырвать победу над Челси. Лэмпард выиграл тактическую дуэль у Сульшера.