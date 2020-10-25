Главные новости 24 октября: Реал победил Барселону на Камп Ноу, Шахтер помог Динамо стать единоличным лидером
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 24 октября.
Эль Класико: Реал – Барселона
Реал во второй раз подряд выиграл главное противостояние в Ла Лиге. На гол Фати Рамос и Ко ответили трижды. А еще Ансу стал самым молодым автором гола в Эль Класико, побив рекорд Рауля.
Ронал Куман обвинил арбитров в поражении, но капитан Реала встал на защиту слуг Фемиды.
Месси никак не может прервать провальную серию в Эль Класико, которая началась после ухода Роналду из Мадрида.
Украина
Динамо обыграло Александрию и закрепило лидерство. Киевляне забили победный гол уже на 50-й секунде. Костевич еще долго не будет играть за Динамо – новичку киевлян понадобится операция.
Шахтер помог "бело-синим" стать единоличным лидером, расписав ничью с Ворсклой в центральном матче тура. Между тем Десна вплотную приблизилась к "горнякам" в турнирной таблице.
Очередное поражение Львова (на этот раз против СК Днепр-1) заставило Георгия Цецадзе подать в отставку.
Мир
Ференцварош перед матчем с Динамо выиграл дерби – гол-красавец от команды Реброва, украинцев поберегли на ЛЧ.
Левандовски хет-триком побил два вечных рекорда и помог Баварии уничтожить Айнтрахт. Боруссия Д выиграла Рурское дерби, а РБ Лейпциг продолжает лидировать.
Аякс "изнасиловал" Венло, установив рекорд чемпионата Нидерландов. Матч завершился со счетом 13: 0.
Манчестер Сити выдал худший старт в тренерской карьере Гвардиолы – очередным обидчиком стал Вест Хэм. Ливерпуль одержал волевую победу над Шеффилдом.
Эдинсон Кавани дебютировал за Манчестер Юнайтед, но не смог помочь вырвать победу над Челси. Лэмпард выиграл тактическую дуэль у Сульшера.