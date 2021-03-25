Главные новости 24 марта: Украина в Париже остановила Францию, Кобин покинул Минай
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 24 марта.
Сборная Украины
Украина стартовала в отборе на мировое первенство с ничьей в Париже. Правда, голы забивали только французы.
Александр Зинченко вышел на этот матч с капитанской повязкой и стал рекордсменом национальной команды.
Андрей Шевченко оценил этот результат и дал оценку арбитрам, которые допустили результативную ошибку.
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