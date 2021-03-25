Сборная Украины

Украина стартовала в отборе на мировое первенство с ничьей в Париже. Правда, голы забивали только французы.

Александр Зинченко вышел на этот матч с капитанской повязкой и стал рекордсменом национальной команды.

Андрей Шевченко оценил этот результат и дал оценку арбитрам, которые допустили результативную ошибку.

ЧМ-2022

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