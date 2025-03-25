"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 24 марта 2025 года.

Сборная Украины

Украина разобрала Черногорию, но не удержала "золото" Турнира четырех U-16 – поражение от Польши стало роковым.

Форвард Байера проигнорировал вызов в сборную Украины – Вацко пролил свет на неожиданный демарш легионера.

Сборная Украины узнала свою корзину для жеребьевки следующей Лиги наций – известны потенциальные соперники "сине-желтых".

УПЛ

Бабич официально уволен с должности главного тренера Черноморца – ему нашли новую роль в структуре клуба.

Кучер официально стал новым главным тренером Черноморца.

Ракицкий может вернуться в футбол – новый тренер клуба УПЛ хочет видеть экс-звезду Шахтера в составе.

Мариуполь получил новых владельцев – назначенный гендиректор рассказал дальнейший план существования клуба, который был на грани.

Кубок Украины: стали известны даты и время начала матчей 1/4 финала.

Отбор на ЧМ-2026

Луческу одержал первую победу в отборе на ЧМ-2026, Польша вышла в лидеры, Албания раздавила Андорру.

Звезда Шахтера оформил дубль за сборную – ему ассистировал одноклубник Забарного.

Англия разгромила Латвию во втором подряд матче под руководством Тухеля.

Литва отыгралась против Финляндии с 0:2 – тренер гостей назвал пенальти в ворота соперника "странным".

Украинцы за рубежом

Лунин стал топ-целью 24-кратного победителя Суперлиги – украинца будут заманивать Лигой чемпионов.

Украинский легионер может перебраться к 5-кратному обладателю Кубка Англии – он уже тренируется с командой.

Звезда Динамо может перебраться в 7-кратного чемпиона Турции – там уже играют трое украинцев.