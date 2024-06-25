Евро-2024

Италия на последних секундах спаслась от поражения Хорватии и вышла в плей-офф Евро-2024. Там "Скуадра Адзурра" сыграет против Швейцарии – это первая пара 1/8 финала. Испания дублем обыграла Албанию под контролем украинца и идеально завершила групповой этап.

Сегодня на чемпионате Европы состоится аж четыре матча. Нас ждут развязки в группах C и D. Англия против Словении, Дания против Сербии, Нидерланды против Австрии, Франция против Польши. Анонсы вскоре появятся на сайте.

Трансферы наших

Клуб МЛС официально объявил о трансфере игрока сборной Украины Александра Сватка. Илья Забарный оказался в списке целей ПСЖ. Виктор Цыганков предварительно определился с местом продолжения карьеры – стороны проведут переговоры сразу после Евро-2024.

Динамо не сможет подписать легионера из Европы. Киевляне окончательно продали экзотического легионера. Ярослав Ракицкий покинет Шахтер – защитника не взяли на сборы. Полесье официально подписало лидера СК Днепр-1. Заря объявила первого летнего новичка.

Сборная Украины

Бельгия имеет три потери перед матчем против Украины. Известен арбитр на судьбоносный матч Евро – звездный англичанин, с которым у нас идеальная статистика. Как Украине выйти в плей-офф Евро-2024? Возможно чудо даже с поражением – уникальные расклады и зависимость от Румынии.