Товарищеские матчи

Александр Зинченко дебютировал за Арсенал с разгромной победы над Челси: провел один тайм, уничтожил визави и стал свидетелем шедевра.

Виталий Миколенко устроил шоу в победном матче Эвертона перед Динамо – эффектный гол, ассист и огрехи в обороне.

Барселона одолела Реал в американском Класико. Космический гол Рафиньи затмил дебют Левандовски, массовая стычка и приговор Лунину.

Манчестер Сити минимально обыграл Баварию. Эрлинг Холанд забил первый гол в премьерном поединке за команду Гвардиолы.

Украина

Студенческая сборная Украины проиграла Бразилии в финале ЧМ-2022 по футзалу – "сине-желтые" были в шаге от чемпионства. Не хватило каких-то двух минут.

Василий Кобин станет новым тренером Металлиста, в котором недавно начал работать спортивным директором. Официального подтверждения пока нет.

УПЛ потеряла сильного легионера. Лидер Ворсклы покинул полтавский клуб.

Андрей Шевченко хочет стать президентом УАФ, бросив вызов своему куму Андрею Павелко.

Другие главные события

Гарет Бейл забил первый гол в МЛС.

Лионель Месси может вернуться в Барселону. Жоан Лапорта заговорил о возможном воссоединении с нападающим, покинувшим клуб год назад.

Манчестер Юнайтед готов отпустить Роналду – манкунианцы подготовили оригинальный вариант.