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Главные новости 24 июля: Супряга получил топ-вариант в Италии, Малиновский опозорился в Милане

07:00 - Читати українською
Главные новости 24 июля: Супряга получил топ-вариант в Италии, Малиновский опозорился в Милане
Владислав Супряга / фото: СК Дніпро-1

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 24 июля.

Украина

Владислав Супряга привлек внимание одного из топовых клубов Италии. Футбол 24 удалось заполучить эксклюзивные подробности.

Михайличенко может вернуться на должность спортивного директора Динамо.

Ярмоленко рискует покинуть Вест Хэм – украинец попал в "черный список" Мойеса.

Дитятьев стал обладателем Кубка Польши – Краковия вырвала трофей в драматичном матче.

Мир

Аталанта не обыграла Милан в битве лучших команд Италии 2020 – Малиновский смазал пенальти и снова разочаровал.

ПСЖ выиграл Кубок Франции ценой травмы Мбаппе.

АПЛ утвердила дату начала следующего сезона – некоторые клубы могут отдыхать меньше месяца.

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