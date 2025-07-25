Украинцы в еврокубках

Шахтер уверенно разбил Бешикташ в квалификации Лиги Европы – бразильцы забили четыре гола на выезде.

Александрия потерпела обидное поражение от Партизана – сербские тинейджеры наказали расточителей из Украины.

Полесье провалило дебют Ротаня, потерпев поражение от Санта-Коломы – возвращение Назаренко, офсайдное "проклятие" легионера.

Полесье и Александрия организовали позорный юбилей для Украины в таблице коэффициентов.

Украина

Динамо отказалось от двух футболистов – Шовковский не видит в них перспектив.

Карпаты официально подписали бразильского вингера из европейского чемпионата.

Шахтер отправил в аренду своего голкипера – футболист будет играть в клубе УПЛ.

Мир

ПСЖ сделает третье предложение по Забарному – авторитетный источник уверен в трансфере и раскрыл срок сделки.

Трубин может покинуть Бенфику – Ман Сити рассматривает трансфер украинца за бешеные деньги.

Тер Штеген принял решение о своем будущем – он написал открытое письмо болельщикам Барселоны.

Фирмино официально нашел себе новый клуб.