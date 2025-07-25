Главные новости 24 июля: феерия Шахтера на фоне неудач Полесья и Александрии, трансферы Трубина и Забарного
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 24 июля.
Украинцы в еврокубках
Шахтер уверенно разбил Бешикташ в квалификации Лиги Европы – бразильцы забили четыре гола на выезде.
Александрия потерпела обидное поражение от Партизана – сербские тинейджеры наказали расточителей из Украины.
Полесье провалило дебют Ротаня, потерпев поражение от Санта-Коломы – возвращение Назаренко, офсайдное "проклятие" легионера.
Полесье и Александрия организовали позорный юбилей для Украины в таблице коэффициентов.
Украина
Динамо отказалось от двух футболистов – Шовковский не видит в них перспектив.
Карпаты официально подписали бразильского вингера из европейского чемпионата.
Шахтер отправил в аренду своего голкипера – футболист будет играть в клубе УПЛ.
Мир
ПСЖ сделает третье предложение по Забарному – авторитетный источник уверен в трансфере и раскрыл срок сделки.
Трубин может покинуть Бенфику – Ман Сити рассматривает трансфер украинца за бешеные деньги.
Тер Штеген принял решение о своем будущем – он написал открытое письмо болельщикам Барселоны.