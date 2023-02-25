Сборная Украины

Сергей Ребров станет главным тренером сборной Украины летом. Источник озвучил детали долгосрочного контракта со специалистом. Формула соглашения будет мотивировать наставника заботиться о результатах не только национальной команды. Летом сборная Украины может провести товарищеский матч с топ-командой. Немецкий футбольный союз оценивает вероятность организации спарринга с "сине-желтыми", но пока не начинал официальные переговоры с УАФ.

Шахтер и еврокубки

Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы. Все результаты жеребьевки – Зинченко уезжает в Португалию, МЮ снова против испанцев.

Хет-трик чемпиона мира затмил Трубина – игроком недели в Лиге Европы стал Анхель Ди Мария. Лучшим в Лиге чемпионов ожидаемо стал палач Ливерпуля.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

Другие топ-новости

Карим Бензема и руководство Реала готовы бойкотировать церемонию The Best. В Мадриде считают несправедливым, что все награды достанутся Месси и Ко.

Мирча Луческу постепенно определяется с составом команды на вторую половину сезона – Динамо дозаявило трех игроков на УПЛ.

Марсело устроил неожиданное возвращение на родину. Легенда Реала продолжит карьеру в родном Флуминенсе.