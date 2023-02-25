Главные новости 24 февраля: Шахтер получил нового соперника в ЛЕ, Ребров договаривается со сборной Украины
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за пятницу, 24 февраля.
Сборная Украины
Сергей Ребров станет главным тренером сборной Украины летом. Источник озвучил детали долгосрочного контракта со специалистом. Формула соглашения будет мотивировать наставника заботиться о результатах не только национальной команды. Летом сборная Украины может провести товарищеский матч с топ-командой. Немецкий футбольный союз оценивает вероятность организации спарринга с "сине-желтыми", но пока не начинал официальные переговоры с УАФ.
Шахтер и еврокубки
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы. Все результаты жеребьевки – Зинченко уезжает в Португалию, МЮ снова против испанцев.
Хет-трик чемпиона мира затмил Трубина – игроком недели в Лиге Европы стал Анхель Ди Мария. Лучшим в Лиге чемпионов ожидаемо стал палач Ливерпуля.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
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