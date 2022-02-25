Главные новости 24 февраля: нападение России на Украину и реакция футбольного мира, победный дубль Малиновского
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за 24 февраля.
Война России против Украины
Утром 24 февраля отдельные украинские города подверглись обстрелам со стороны России, после чего ее войска ворвались на территорию нашей страны. Силовики давали, дают и продолжат давать мужественный ответ агрессору.
Футбол 24 в режиме онлайн освещал реакцию мирового футбольного сообщества на войну в Украине: западного мира, Петракова, Шевченко, Малиновского и других наших игроков.
УАФ призвала УЕФА и ФИФА исключить Россию из всех турниров, Польша совместно с Чехией и Швецией выступили против матчей в стране-агрессорке в рамках отбора ЧМ-2022, а УЕФА уже решил забрать у России финал Лиги чемпионов – остался последний нюанс. УПЛ из-за начала войны была вынуждена приостановить чемпионат.
Украинцы за границей
Внимание наших земляков за границей было приковано к событиям в Украине, но некоторые из них имели поединки в еврокубках. Руслан Малиновский оформил шедевральный дубль, поддержал Украину и стал героем Аталанты – "Богиня" в 1/8 ЛЕ.
Александр Зинченко пожелал Путину смерти и вместе с супругой Владой вышел на улицы Манчестера в протест против российской агрессии. Тарас Качараба с капитанской повязкой вывел пражскую Славию на матч Лиги конференций, и команда победила.
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