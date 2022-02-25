Малиновский забил и поддержал Украину в непростое время / Twitter Аталанты

Война России против Украины

Утром 24 февраля отдельные украинские города подверглись обстрелам со стороны России, после чего ее войска ворвались на территорию нашей страны. Силовики давали, дают и продолжат давать мужественный ответ агрессору.

Футбол 24 в режиме онлайн освещал реакцию мирового футбольного сообщества на войну в Украине: западного мира, Петракова, Шевченко, Малиновского и других наших игроков.

УАФ призвала УЕФА и ФИФА исключить Россию из всех турниров, Польша совместно с Чехией и Швецией выступили против матчей в стране-агрессорке в рамках отбора ЧМ-2022, а УЕФА уже решил забрать у России финал Лиги чемпионов – остался последний нюанс. УПЛ из-за начала войны была вынуждена приостановить чемпионат .

Украинцы за границей

Внимание наших земляков за границей было приковано к событиям в Украине, но некоторые из них имели поединки в еврокубках. Руслан Малиновский оформил шедевральный дубль, поддержал Украину и стал героем Аталанты – "Богиня" в 1/8 ЛЕ.

Александр Зинченко пожелал Путину смерти и вместе с супругой Владой вышел на улицы Манчестера в протест против российской агрессии. Тарас Качараба с капитанской повязкой вывел пражскую Славию на матч Лиги конференций, и команда победила.