Украина

УЕФА официально снял трансферный бан с СК Днепр-1. Также представители клуба объяснили, почему домашние матчи команды будут проходить без болельщиков.

Георгий Судаков назвал клубы, которые делали предложения по его трансферу во время зимнего трансферного окна.

Нападающий Полесья станет игроком Карпат. Минай объявил о подписании экс-форварда Динамо.

Обиженный Шахтер, отказ Гвардиоле и поцелуй в эфире – все, что вы могли не знать о Зинченко.

Мир

Арсенал без Зинченко разгромил Ньюкасл, забив 4 гола Кариусу. Забарный не смог остановить Манчестер Сити – "горожане" удержали тяжелую победу и продолжили погоню за Ливерпулем.

МЮ проиграл Фулхэму и отстал от зоны ЛЧ на 8 очков, Де Дзерби расписал ничью с Миколенко, Пэлас разгромил Бернли.

Бавария вырвала победу над РБ Лейпциг: дубль Кейна, реакция на решение попрощаться с Тухелем, грандиозный юбилей.

Украинцы за рубежом

Лунина зовут решать главную проблему Роналду в Саудовской Аравии – украинец среди звезд на 30 млн зарплаты.

Мудрик может покинуть Челси – лондонцы готовы рассмотреть сценарий, который "зарубили" в январе.

Довбик и Цыганков на вершине приоритетов Жироны – клуб подготовил план отбивания украинцев от лап грандов.

Забарный признан лучшим в Европе по показателю самоотверженности – украинец значительно опередил конкурентов.