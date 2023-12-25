Украина

Милевский анонсировал свое возвращение в публичную плоскость и уже играет с аудиторией.

Генинсон покинул пост вице-президента Черноморца

Босния и Герцеговина – Украина: Ребров и Ко узнали место проведения матча за выход на Евро-2024

Мир

Самый богатый бизнесмен Англии официально приобрел долю Манчестер Юнайтед.

Челси проиграл Вулверхэмптону – Мудрик не поразил, Стерлинг и Ко устроили парад мотовства, Нкунку впервые забил в АПЛ.

Украинцы за границей

Милан, Рома и Лацио следят за украинским форвардом, уже выигравшего трофей в Италии

Довбик может оказаться в Англии – украинскую звезду Жироны хотят сразу три клуба АПЛ.

Жирона озвучила сумасшедшую сумму, за которую продаст Цыганкова – Динамо получит свои миллионы.

Кандидат в сборную Украины может сменить Европу на ОАЭ – легионер станет одноклубником экс-звезды УПЛ.