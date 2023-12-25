Главные новости 24 декабря: новый совладелец МЮ, Жирона уже считает деньги, за которые продаст Довбика и Цыганкова
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за воскресенье, 24 декабря.
Украина
Милевский анонсировал свое возвращение в публичную плоскость и уже играет с аудиторией.
Генинсон покинул пост вице-президента Черноморца
Босния и Герцеговина – Украина: Ребров и Ко узнали место проведения матча за выход на Евро-2024
Мир
Самый богатый бизнесмен Англии официально приобрел долю Манчестер Юнайтед.
Челси проиграл Вулверхэмптону – Мудрик не поразил, Стерлинг и Ко устроили парад мотовства, Нкунку впервые забил в АПЛ.
Украинцы за границей
Милан, Рома и Лацио следят за украинским форвардом, уже выигравшего трофей в Италии
Довбик может оказаться в Англии – украинскую звезду Жироны хотят сразу три клуба АПЛ.
Жирона озвучила сумасшедшую сумму, за которую продаст Цыганкова – Динамо получит свои миллионы.
Кандидат в сборную Украины может сменить Европу на ОАЭ – легионер станет одноклубником экс-звезды УПЛ.