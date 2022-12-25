Главные новости 24 декабря: Аталанта блокирует трансфер Малиновского, грандиозная распродажа в Барселоне
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей в субботу, 24 декабря.
Украина
Арсенал убежден, что Шахтер согласится на предложение в 60-65 млн за Мудрика – "горняки" хотят больше.
СК Днепр-1 окончательно отпустил своего игрока – он нашел новый клуб.
Херсонский облсовет лишил депутатов-коллаборантов права участия в заседаниях – среди них был владелец Таврии-Симферополь.
Барселона переманила одного з найцікавіших талантів України – він уже забиває суперголи і вражає іспанські ЗМІ.
Мир
Джанни Инфантино протащил на финал ЧМ-2022 скандального звездного повара – ФИФА расследует инцидент.
Сборная Бразилии может решиться на историческое предательство после 20 лет без золота чемпионатов мира. Предыдущий наставник команды Тите стал жертвой дерзкого ограбления на пляже – вор успел припомнить специалисту провал на ЧМ-2022.
Тотальный бан на 6 месяцев: ФИФА может жестко наказать лидеров сборной Уругвая за дикость на ЧМ-2022.
Трансферы
Тете, права на которого все еще принадлежат Шахтеру, предложили Арсеналу и еще 3 клубам АПЛ.
Аталанта шокировала Марсель ценой за Малиновского – трансфер украинца в шаге от срыва.
Барселона уменьшила список неприкосновенных. Каталонцы готовы распродать чуть ли не весь состав – точно не уйдут всего 6 игроков.
Челси может бесплатно отпустить чемпионов мира и Европы – 65 млн евро на ветер.