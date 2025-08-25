Украина

Ребров вызовет на матчи отбора ЧМ-2026 дебютантов из Шахтера и Динамо – минимум "бело-синих" в составе сборной Украины.

Ванат может перебраться из Динамо в Жирону – топ-источник сообщил трансферную бомбу в стиле Довбыка.

Металлист 1925 вышел в следующий раунд Кубка Украины, выбив Оболонь, а Кривбасс за 6 минут разгромил клуб Второй лиги.

Карпаты выиграли 8:0 в Кубке Украины, Рух едва не влетел аматорам, ЮКСА и ФСК Мариуполь идут дальше.

Украинцы за границей

Игрок сборной Украины дебютировал в Германии – форвард оформил хет-трик и вывел команду в лидеры.

Синчук красиво огорчил Сватка и впервые забил в МЛС, Сон положил роскошный штрафной за клуб Смолякова, фиаско без Месси.

Экс-защитник Динамо дебютировал в матче против Моуринью – украинец создал момент, но стал худшим в команде.

Украинский футболист забил победный гол-красавец в европейской лиге – отличился в третьем матче подряд (ВИДЕО).

Украинец дублем принес своей команде победу в Италии – видеообзор матча с шедевром в стиле ЧМ-2014.

Мир

Жирона потерпела разгром от Вильяреала – Крапивцов в ужасном матче пропустил 5 голов, Кат Реброва превзошел Цыганкова.

Манчестер Юнайтед не смог победить Фулхэм, а Эвертон одержал первую победу в сезоне.

Сосьедад оформил камбэк с Эспаньолом, отыгравшись с 0:2, Валенсия в матче с 2 отмененными голами проиграла Осасуне.

Кельн на последней минуте вырвал победу у Майнца, арбитр спас Боруссию М от поражения Гамбургу.

Новичок Серии А отобрал очки у Аталанты, Ювентус разобрался с Пармой, Фиорентина упустила победу на 90+4, Лацио уступил в Комо.