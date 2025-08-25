Главные новости 24 августа: хет-трик украинца в Германии, 8 голов Карпат, два дебютанта сборной Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 24 августа.
Украина
Ребров вызовет на матчи отбора ЧМ-2026 дебютантов из Шахтера и Динамо – минимум "бело-синих" в составе сборной Украины.
Ванат может перебраться из Динамо в Жирону – топ-источник сообщил трансферную бомбу в стиле Довбыка.
Металлист 1925 вышел в следующий раунд Кубка Украины, выбив Оболонь, а Кривбасс за 6 минут разгромил клуб Второй лиги.
Карпаты выиграли 8:0 в Кубке Украины, Рух едва не влетел аматорам, ЮКСА и ФСК Мариуполь идут дальше.
Украинцы за границей
Игрок сборной Украины дебютировал в Германии – форвард оформил хет-трик и вывел команду в лидеры.
Синчук красиво огорчил Сватка и впервые забил в МЛС, Сон положил роскошный штрафной за клуб Смолякова, фиаско без Месси.
Экс-защитник Динамо дебютировал в матче против Моуринью – украинец создал момент, но стал худшим в команде.
Украинский футболист забил победный гол-красавец в европейской лиге – отличился в третьем матче подряд (ВИДЕО).
Украинец дублем принес своей команде победу в Италии – видеообзор матча с шедевром в стиле ЧМ-2014.
Мир
Жирона потерпела разгром от Вильяреала – Крапивцов в ужасном матче пропустил 5 голов, Кат Реброва превзошел Цыганкова.
Манчестер Юнайтед не смог победить Фулхэм, а Эвертон одержал первую победу в сезоне.
Сосьедад оформил камбэк с Эспаньолом, отыгравшись с 0:2, Валенсия в матче с 2 отмененными голами проиграла Осасуне.
Кельн на последней минуте вырвал победу у Майнца, арбитр спас Боруссию М от поражения Гамбургу.
Новичок Серии А отобрал очки у Аталанты, Ювентус разобрался с Пармой, Фиорентина упустила победу на 90+4, Лацио уступил в Комо.