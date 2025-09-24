Главные новости 23 сентября: Судаков снова забил, украинца из Италии переманивает другая сборная, Зинченко в заявке на ЛЕ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 23 сентября.
Украина
Шевченко принял решение по Реброву – Наставника переманивает Панатинаикос, а В УАФ определились, кто может заменить Реброва во главе сборной Украины – Бурбас назвал неожиданного кандидата
Лужный лаконично высказался относительно должности тренера сборной Украины – хватило четырех слов
Супряга избежал серьезной травмы – источник раскрыл сроки восстановления форварда и окончательный диагноз
Украинцы за рубежом
Забарный получил оценку за игру против Марселя – французские СМИ объяснили, почему Илья лучший в ПСЖ
Зинченко попал в заявку Ноттингем Форест на Лигу Европы – поспособствовало новое правило
Ванат мог забивать Атлетику и не попал в пустые – Жирона привезла из Бильбао ничью, Валенсия оступилась с Эспаньолом
Украинца из Италии неожиданно хочет переманить европейская сборная – он играл вместе с нашей сенсацией Барселоны
Судаков забил, но Бенфика не победила в дебютном матче Моуринью на Да Луж – Трубин пропустил на последних минутах
Мир
Дубль Мбаппе, шедевр Винисиуса и дебютный гол Мастантуоно уничтожили Леванте, экс-вингер Шахтера снова ассистировал в Ла Лиге
Кубок Италии: Милан разбил Лечче после раннего удаления, Дзаньоло забил дебютный гол за Удинезе
Удаление Экитике, вылет Миколенко, камбэк Челси и первый гостевой покер: Кубок английской лиги