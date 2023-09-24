Украина

Динамо дожало ЛНЗ в матче УПЛ – 5 голов за тайм, бомба плюс ассист Бражко, смелые ходы Луческу и лидер Ярмоленко.

Шахтер не удержал победу над Рухом – VAR выгнал Ракицкого и отменил два гола львовян, спасительный шедевр Слюбика.

Андрей Ярмоленко вошел в топ-5 лучших бомбардиров УПЛ – легенда Динамо догнал предателя "бело-синих".

Полесье совершило камбек с Минаем, поднявшись в топ-3 УПЛ – Калитвинцев заменами изменил все, Шаран все еще без побед.

Мир

Барселона в сумасшедшем матче вырвала победу у Сельты - Левандовски оформил дубль, Канселу забил на последних минутах.

Милан благодаря Леау одолел Верону и догнал лидера Серии А – эксперименты Пиоли замаскировали критические потери после ЛЧ. Ювентус неожиданно опозорился с Сассуолло.

Бавария с хет-триком Кейна вытерла ноги об Ордеца и Ко, англичанин установил новый рекорд в Бундеслиге, превзойдя достижение Холанда.

Украинцы за границей

Эвертон победил впервые в сезоне АПЛ, одолев Брентфорд Миколенко помог открыть счет, привез гол и мог забивать.

Жирона обошла Реал в безумии с 8-мя голами – Довбик оформил гол+пас, а Цыганков привез.

Воспитанник Динамо подписал контракт с немецким клубом – украинец уже поражает результативностью.