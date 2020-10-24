Украина

Киевское Динамо подписало новый контракт с польским легионером Томашем Кендзёрой.

СК Днепр-1 опозорился, опубликовав видео с российской символикой. Клуб быстро перезалил ролик, но было уже поздно.

Шахтер вернул сразу 5 ключевых игроков перед матчем с Ворсклой, а также делегировал трех футболистов в сборную Бразилии.

Артем Милевский готовится покинуть Динамо Брест и уже получил предложение перебраться на Кипр, где есть два игрока и тренер из Украины.

Мир

Зидан столкнулся с оппозицией в Реале – пятерка звезд хочет отставки тренера. Однако пока француз готовится к Эль Класико, в заявку на которое впервые попал Андрей Лунин.

Ашраф Хакими сдал отрицательный тест на COVID-19 спустя два дня после положительного – защитник Интера имеет шанс сыграть против Шахтера в ЛЧ.

А вот у дортмундской Боруссии потери – Эмре Джан подхватил коронавирус перед самым дерби против Шальке.

Эксклюзивы "Футбол 24"

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