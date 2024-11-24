"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 23 ноября 2024 года.

УПЛ

В рамках родного чемпионата состоялись 3 матча. Ворскла на своем поле одолела ЛНЗ.

Уверенные победы одержали и гранды. Динамо переиграло Черноморец – эксперименты Шовковского перед ЛЕ, феерия Буяльского, дебют сына легенды. Шахтер забил шесть голов Ингульцу – Бондаренко и Сикан сотворили красоту, Паламарчук отразил 4-й пенальти подряд.

Топ-чемпионаты

В Англии Челси без Мудрика победил Лестер – "пенсионеры" вплотную приблизились ко второй позиции. Забарный проиграл Брайтону, Миколенко не смог победить Ярмолюка, Зинченко продолжил погоню за Мудриком в зоне ЛЧ. Главная сенсация европейского уикенда – Манчестер Сити получил 0:4 от Тоттенхэма на Этихаде, Гвардиола пережил исторический позор.

Испанская Ла Лига: Валенсия сотворила сенсацию в первом матче после ужасной трагедии – экс-конкурент Яремчука оформил дубль и автогол. Атлетико одержал волевую победу над Алавесом. Жирона перед ЛЧ уничтожила Эспаньол – Цыганков вернулся на поле, Хиль и Миовски устроили разгром за 21 минуту. Барселона эпично упустила победу в матче с Сельтой.

Серия А: Интер за тайм разгромил Верону – исторические 5:0, сенсационный дублер капитана забил гол и отдал два ассиста. Милан на своем поле расписал скучную ничью с Ювентусом – туринцы остаются единственными, кто идет без поражений. Новым лидером стала Аталанта, которая разобралась с Пармой.

Бундеслига: Байер с хет-триком Шика оформил камбэк с 0:2, Боруссия Д разгромила Фрайбург, РБ Лейпциг отпустил Баварию в отрыв.