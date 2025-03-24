"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 23 марта 2025 года.

Сборная Украины

Украина потерпела разгром от Бельгии, не сумев квалифицироваться в элиту Лиги наций.

"Все считают, что это трагедия": Ребров назвал причину поражения Украины от Бельгии.

Бельгия – Украина: болельщики определили "Льва матча" – он набрал более половины голосов.

Украина узнала последнего соперника в квалификации к ЧМ-2026 – известен календарь матчей.

Лига наций

Определились полуфиналисты Лиги наций – Ямал, Мбаппе и Роналду узнали соперников.

Турция выбила Венгрию из элиты Лиги наций, Греция опустила Шотландию в дивизион В, громкое фиаско Исландии.

Германия не пустила Италию в полуфинал Лиги наций, Испания в серии пенальти выбила Нидерланды, Португалия дожала Данию.

Франция победила Хорватию и вышла в полуфинал Лиги наций – определился последний соперник Украины в отборе к ЧМ-2026.

Ирландия одержала повторную победу над Болгарией и не позволила ей повыситься в классе.

Грузия оформила 9:1 в противостоянии с экс-командой Петракова – у Цитаишвили украли ассист, Микаутадзе оформил 2+1.

Сербия сохранила прописку в дивизионе А Лиги наций, уверенно переиграв Австрию.

Украинцы за рубежом

Чеберко стал одним из лучших, но не сумел обогнать Месси, печальная судьба другого украинца: МЛС.

Лунин вместе с партнером по Реалу может перейти в кризисный гранд АПЛ.

Мудрик может заменить опальную звезду МЮ – ценник украинца впечатляет.

Миколенко в планах Эвертона: английские эксперты единодушны относительно судьбы украинца на дерби с Ливерпулем.

Мир

Ювентус официально уволил Мотту и назвал имя нового тренера.

Соперник Челси подает в суд на ФИФА – он не согласен с дисквалификацией.

Гризманну подыскали звездную замену – Атлетико готов выложить огромную сумму за чемпиона Европы.