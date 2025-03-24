Главные новости 23 марта: Украина опозорилась с Бельгией, определились полуфиналисты Лиги наций, Ювентус сменил тренера
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 23 марта 2025 года.
Сборная Украины
Украина потерпела разгром от Бельгии, не сумев квалифицироваться в элиту Лиги наций.
"Все считают, что это трагедия": Ребров назвал причину поражения Украины от Бельгии.
Бельгия – Украина: болельщики определили "Льва матча" – он набрал более половины голосов.
Украина узнала последнего соперника в квалификации к ЧМ-2026 – известен календарь матчей.
Лига наций
Определились полуфиналисты Лиги наций – Ямал, Мбаппе и Роналду узнали соперников.
Турция выбила Венгрию из элиты Лиги наций, Греция опустила Шотландию в дивизион В, громкое фиаско Исландии.
Германия не пустила Италию в полуфинал Лиги наций, Испания в серии пенальти выбила Нидерланды, Португалия дожала Данию.
Франция победила Хорватию и вышла в полуфинал Лиги наций – определился последний соперник Украины в отборе к ЧМ-2026.
Ирландия одержала повторную победу над Болгарией и не позволила ей повыситься в классе.
Грузия оформила 9:1 в противостоянии с экс-командой Петракова – у Цитаишвили украли ассист, Микаутадзе оформил 2+1.
Сербия сохранила прописку в дивизионе А Лиги наций, уверенно переиграв Австрию.
Украинцы за рубежом
Чеберко стал одним из лучших, но не сумел обогнать Месси, печальная судьба другого украинца: МЛС.
Лунин вместе с партнером по Реалу может перейти в кризисный гранд АПЛ.
Мудрик может заменить опальную звезду МЮ – ценник украинца впечатляет.
Миколенко в планах Эвертона: английские эксперты единодушны относительно судьбы украинца на дерби с Ливерпулем.
Мир
Ювентус официально уволил Мотту и назвал имя нового тренера.
Соперник Челси подает в суд на ФИФА – он не согласен с дисквалификацией.
Гризманну подыскали звездную замену – Атлетико готов выложить огромную сумму за чемпиона Европы.