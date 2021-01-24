Главные новости 23 января: Шахтер провел спарринг, Ярмоленко забил в Кубке Англии
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 января.
Украина
Шахтер провел спарринг с Лудогорцем, где подопечные Каштру расписали боевую ничью. Вашему вниманию видеообзор поединка.
Легионер Динамо Карлос Де Пена попал на радары нескольких португальских клубов.
Динамо потеряло нескольких игроков из-за травм – известен характер повреждений.
Европа
Манчестер Сити совершил впечатляющий камбэк в Кубке Англии, в свою очередь Арсенал вылетел из турнира.
Милан потерпел поражение от Аталанты Руслана Малиновского, но Интер потерял шанс приблизиться к лидеру – неожиданные результаты Серии А.
Реал одержал разгромную победу в Ла Лиге и закрепился на второй строчке.
Украинцы за рубежом
Андрей Ярмоленко голом помог Вест Хэму пробиться в следующий раунд Кубка Англии, украинец провел убедительный матч.
Руслан Малиновский рискует не сыграть на Евро, украинец предстал перед ключевым выбором.
Евгений Макаренко виздначився шедевральным голом в чемпионате Бельгии.