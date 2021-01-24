Украина

Шахтер провел спарринг с Лудогорцем, где подопечные Каштру расписали боевую ничью. Вашему вниманию видеообзор поединка.

Легионер Динамо Карлос Де Пена попал на радары нескольких португальских клубов.

Динамо потеряло нескольких игроков из-за травм – известен характер повреждений.

Европа

Манчестер Сити совершил впечатляющий камбэк в Кубке Англии, в свою очередь Арсенал вылетел из турнира.

Милан потерпел поражение от Аталанты Руслана Малиновского, но Интер потерял шанс приблизиться к лидеру – неожиданные результаты Серии А.

Реал одержал разгромную победу в Ла Лиге и закрепился на второй строчке.

Украинцы за рубежом

Андрей Ярмоленко голом помог Вест Хэму пробиться в следующий раунд Кубка Англии, украинец провел убедительный матч.

Руслан Малиновский рискует не сыграть на Евро, украинец предстал перед ключевым выбором.

Евгений Макаренко виздначився шедевральным голом в чемпионате Бельгии.