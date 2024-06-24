Евро-2024

На чемпионате Европы начался третий тур группового этапа. Германия вырвала ничью со Швейцарией и выиграла свою группу, а в матче отменили два гола и не назначили два пенальти. Венгрия выбила Шотландию с Евро-2024, одержав победу в матче с жуткой травмой и голом на последних секундах.

Украина

Полесье потеряло звездного новичка – он получил серьезное повреждение на первой тренировке. Динамо не смогло убедить забивного защитника из Европы. Шахтер заработает миллионы евро за "легионера-призрака".

В СК Днепр-1 отреагировали на слухи о прекращении существования. Известно, кто может заменить команду Максимова в УПЛ. Динамо официально вышло из отпуска.

Наши за границей

Анатолия Трубина сватают в Манчестер Сити – Гвардиола уже делал похожую ставку, а Бенфика радуется "щиту" на 100 млн. Реал определился с суммой, за которую готов попрощаться с Андреем Луниным.

Жирона впервые публично назвала цену Артема Довбика. Егор Ярмолюк вызвал бум на украинцев в АПЛ – Брентфорд следит сразу за тремя игроками Руха.