Главные новости 23 июля: Барселона и Ливерпуль домучили звездные трансферы, новые одноклубники Довбика и Трубина
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 23 июля.
Украина
Ненужный Динамо украинский защитник может перебраться к участнику Лиги чемпионов
Первая лига получила нового участника – клуб с легендарным именем официально заменил Минай
НАБУ завершило расследование в отношении Коломойского – дело о незаконном завладении 9,2 млрд грн
Полесье официально подписало экс-игрока Динамо, выиграв конкуренцию у участника еврокубков
Динамо нацелилось на игрока сенсационного чемпиона – конкуренция с клубами Бундеслиги, Серии А и АПЛ
Умер отец вингера Динамо – ужасную новость сообщил агент футболиста
Еврокубки
Лига чемпионов: экс-игрок Шахтера принес Карабаху победу, обидчик Динамо разбил Бранн в первом матче
Лига конференций: палач Полесья с хет-триком за 10 минут оформил камбэк, спасение Хайдука от представителя Азербайджана
Определились финалистки Евро-2025 среди женщин – во втором полуфинале все решила ошибка представительницы Манчестер Сити
Бешикташ – Шахтер: пресс-конференция Турана – о скором возвращении на родину и сравнениях с Ман Сити и ПСЖ
Трансферы
Трубин официально стал одноклубником "внебрачного сына Шакиры" – самое дорогое подписание в истории
Рома приобрела конкурента для Довбика – форвард из АПЛ забрал игровой номер у украинца, выбор Артёма подтвердили
Барселона официально объявила о переходе Рашфорда
Ливерпуль официально подписал Экитике – он не был первым выбором
Реал нашел вариант для 90-миллионной звезды – президент клуба АПЛ пытается снизить цену
Интер Майами согласовал громкий переход из Европы – "охранник Месси" покинет Ла Лигу ради МЛС
Украинцы за рубежом
Зинченко сыграл матч Арсенал – Милан в основе: конкурент украинца оформил ассист за 6 минут, дебют звездных новичков
Жирона стала обладателем Кубка Каталонии – Цыганков отыграл тайм, конкурент украинца стал героем
Кухаревич забил первый гол за Слован – понадобилось всего 7 минут в матче ЛЧ (ВИДЕО)