Украина

Ненужный Динамо украинский защитник может перебраться к участнику Лиги чемпионов

Первая лига получила нового участника – клуб с легендарным именем официально заменил Минай

НАБУ завершило расследование в отношении Коломойского – дело о незаконном завладении 9,2 млрд грн

Полесье официально подписало экс-игрока Динамо, выиграв конкуренцию у участника еврокубков

Динамо нацелилось на игрока сенсационного чемпиона – конкуренция с клубами Бундеслиги, Серии А и АПЛ

Умер отец вингера Динамо – ужасную новость сообщил агент футболиста

Еврокубки

Лига чемпионов: экс-игрок Шахтера принес Карабаху победу, обидчик Динамо разбил Бранн в первом матче

Лига конференций: палач Полесья с хет-триком за 10 минут оформил камбэк, спасение Хайдука от представителя Азербайджана

Определились финалистки Евро-2025 среди женщин – во втором полуфинале все решила ошибка представительницы Манчестер Сити

Бешикташ – Шахтер: пресс-конференция Турана – о скором возвращении на родину и сравнениях с Ман Сити и ПСЖ

Трансферы

Трубин официально стал одноклубником "внебрачного сына Шакиры" – самое дорогое подписание в истории

Рома приобрела конкурента для Довбика – форвард из АПЛ забрал игровой номер у украинца, выбор Артёма подтвердили

Барселона официально объявила о переходе Рашфорда

Ливерпуль официально подписал Экитике – он не был первым выбором

Реал нашел вариант для 90-миллионной звезды – президент клуба АПЛ пытается снизить цену

Интер Майами согласовал громкий переход из Европы – "охранник Месси" покинет Ла Лигу ради МЛС

Украинцы за рубежом

Зинченко сыграл матч Арсенал – Милан в основе: конкурент украинца оформил ассист за 6 минут, дебют звездных новичков

Жирона стала обладателем Кубка Каталонии – Цыганков отыграл тайм, конкурент украинца стал героем

Кухаревич забил первый гол за Слован – понадобилось всего 7 минут в матче ЛЧ (ВИДЕО)