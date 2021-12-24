Главные новости 23 декабря: Украина узнала место в рейтинге ФИФА, Коноплянка и Ярмоленко могут сменить клубы
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за четверг, 23 декабря 2021 года.
Украина
Рейтинг ФИФА: Украина завершила 2021 год в топ-25 команд мира.
Шахтер не собирается продлевать контракт Коноплянки – для поиска нового клуба хавбеку придется жертвовать зарплатой.
УПЛ ведет переговоры с DAZN и другими компаниями о едином телепуле.
Европа
Кубок английской лиги: результаты жеребьевки 1/2 финала – турнир впервые за 5 лет получит нового победителя.
АПЛ в очередной раз перенесла матчи – Boxing Day будет неполноценным.
Гвардиола подтвердил грядущий трансфер игрока Ман Сити в Барселону. Каталонцы же мечтают продолжить массовую закупку "горожанами".
Украинцы за границей
Малиновский попал в команду недели Серии А, а Качараба стал лучшим игроком чемпионата Чехии.
Ярмоленко уже во время зимнего трансферного окна может покинуть Вест Хэм и перебраться в Турцию.
Швед потерял сознание в жутком столкновении в матче Кубка Бельгии, сыграв 5 минут. Уже известны последствия травмы.