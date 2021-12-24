Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за четверг, 23 декабря 2021 года.

Украина

Рейтинг ФИФА: Украина завершила 2021 год в топ-25 команд мира.

Шахтер не собирается продлевать контракт Коноплянки – для поиска нового клуба хавбеку придется жертвовать зарплатой.

УПЛ ведет переговоры с DAZN и другими компаниями о едином телепуле.

Европа

Кубок английской лиги: результаты жеребьевки 1/2 финала – турнир впервые за 5 лет получит нового победителя.

АПЛ в очередной раз перенесла матчи – Boxing Day будет неполноценным.

Гвардиола подтвердил грядущий трансфер игрока Ман Сити в Барселону. Каталонцы же мечтают продолжить массовую закупку "горожанами".

Украинцы за границей

Малиновский попал в команду недели Серии А, а Качараба стал лучшим игроком чемпионата Чехии.

Ярмоленко уже во время зимнего трансферного окна может покинуть Вест Хэм и перебраться в Турцию.