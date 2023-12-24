Украина

Шахтер выбивает из Ювентуса 35 млн за Судакова – туринцы просят об одном условии.

"Это мерзость": журналист Кипиани – о поблажках для футбольных клубов, чтобы избежать мобилизации.

Денис Кожанов объявил о завершении карьеры игрока.

Президент Зари повесил безумный ценник на главную звезду луганчан – он обошелся клубу в 10 раз дешевле.

Мир

Салах забил из-под Зинченко, но Арсенал расписал ничью с Ливерпулем – "канониры" удержали первое место в АПЛ.

Рома в боевом матче обыграла Наполи – чемпионы Италии доигрывали восьмерых.

Вест Хэм разбил МЮ и приблизился к зоне ЛЧ – антирекорд сезона, Боувен позорит манчестерских звезд, шоу Пакета и Кудуса.

Бензема проиграл Йовичевичу – Аль-Раед прибил Аль-Иттихад и выбрался из зоны вылета.

Украинцы за границей

Сидорчук и Ко создали сенсацию – Вестерло шокировал экс-соперника Шахтера в ЛЧ, у украинца высокая оценка.

Малиновский поразил руководство Дженоа – спортдир клуба объяснил, за что ценит украинца.

Эвертон проиграл Тоттенхэму, прервав идеальную серию – Миколенко мощно вернулся, но ошибся во время гола.