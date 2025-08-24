Главные новости 23 августа: Арсенал завершил трансфер и потерял двух лидеров, вердикт Довбику, дубль украинца в Италии
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 23 августа.
Украина
Шахтер получил еще один отказ за бразильского бриллианта – Флуминенсе снова отклонил предложение
Ротань нацелился на игрока сборной Украины – Полесье планирует трансфер из Шахтера
Цыганык жестко прошелся по Динамо после поражения от Маккаби: "Никто не делает никаких выводов"
Судаков в фокусе Бенфики – Шахтер выставил жесткие условия
Кудривка выбыла от Левого Берега, не реализовав ни одного пенальти в серии, экс-тренер сборной идет дальше: Кубок Украины
Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины, Эпицентр опозорился с аматорами, разгромы от Вереса и Буковины
Мир
Жирона выгоняет провального наследника Довбика – он не смог повторить даже 10% показателей украинца
Барселона вырвала победу над Леванте, оформив феерический камбэк с 0:2 за тайм
Милан потерпел сенсационное поражение от новичка Серии А – рекорд Модрича и шедевр через себя в ворота "россонери"
Арсенал разгромил Лидс – Дёкереш забил дебютные голы, Эдегор и Сака травмировались, 15-летний дебютант заработал пенальти
Манчестер Сити проиграл Тоттенхэму в первой домашке сезона – "шпоры" снова установили рекорды на Этихаде
Роналду проиграл в финале Суперкубка – Криштиану забил с пенальти, но снова остался без трофея
Трансферы
Арсенал официально завершил трансфер игрока сборной Англии – рекордная продажа клуба АПЛ
ПСЖ трогательно попрощался с Доннаруммой – показательный момент Забарного и Сафонова (ВИДЕО)
Бавария продала своего рекордсмена – Мюнхен так и не поверил в него
Украинцы за границей
Экс-игрок сборной Украины оформил дубль в чемпионате Италии – это лишь второй поединок за основу
Рома обыграла Болонью в первом матче при Гасперини – классная игра конкурента Довбика, украинцу достались крохи
Таловеров дебютировал за Сток Сити в матче с удалением – украинец вышел в старте и получил карточку
Зинченко возглавил рейтинг Артеты – украинец в Арсенале получил особое признание (ВИДЕО)
Ярмолюк мощной игрой помог победить Астон Виллу, Борнмут одолел Вулвз, Бернли торжествовал в битве новичков АПЛ
Цыганков и Крапивцов получили официальный вердикт на матч против участника ЛЧ