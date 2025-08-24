Украина

Шахтер получил еще один отказ за бразильского бриллианта – Флуминенсе снова отклонил предложение

Ротань нацелился на игрока сборной Украины – Полесье планирует трансфер из Шахтера

Цыганык жестко прошелся по Динамо после поражения от Маккаби: "Никто не делает никаких выводов"

Судаков в фокусе Бенфики – Шахтер выставил жесткие условия

Кудривка выбыла от Левого Берега, не реализовав ни одного пенальти в серии, экс-тренер сборной идет дальше: Кубок Украины

Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины, Эпицентр опозорился с аматорами, разгромы от Вереса и Буковины

Мир

Жирона выгоняет провального наследника Довбика – он не смог повторить даже 10% показателей украинца

Барселона вырвала победу над Леванте, оформив феерический камбэк с 0:2 за тайм

Милан потерпел сенсационное поражение от новичка Серии А – рекорд Модрича и шедевр через себя в ворота "россонери"

Арсенал разгромил Лидс – Дёкереш забил дебютные голы, Эдегор и Сака травмировались, 15-летний дебютант заработал пенальти

Манчестер Сити проиграл Тоттенхэму в первой домашке сезона – "шпоры" снова установили рекорды на Этихаде

Роналду проиграл в финале Суперкубка – Криштиану забил с пенальти, но снова остался без трофея

Трансферы

Арсенал официально завершил трансфер игрока сборной Англии – рекордная продажа клуба АПЛ

ПСЖ трогательно попрощался с Доннаруммой – показательный момент Забарного и Сафонова (ВИДЕО)

Бавария продала своего рекордсмена – Мюнхен так и не поверил в него

Украинцы за границей

Экс-игрок сборной Украины оформил дубль в чемпионате Италии – это лишь второй поединок за основу

Рома обыграла Болонью в первом матче при Гасперини – классная игра конкурента Довбика, украинцу достались крохи

Таловеров дебютировал за Сток Сити в матче с удалением – украинец вышел в старте и получил карточку

Зинченко возглавил рейтинг Артеты – украинец в Арсенале получил особое признание (ВИДЕО)

Ярмолюк мощной игрой помог победить Астон Виллу, Борнмут одолел Вулвз, Бернли торжествовал в битве новичков АПЛ

Цыганков и Крапивцов получили официальный вердикт на матч против участника ЛЧ