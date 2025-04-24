Главные новости 23 апреля: Луческу поставил россиян на место, Лунин услышал негативную реплику от Анчелотти, Кривбасс в огне
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за среду, 23 апреля 2025 года.
Украина
Динамо прорвалось в финал Кубка, разгромив Буковину в волевом стиле – дубль Волошина исправил очередной фейл Бражка.
Шахтер поборется с Динамо за Кубок Украины – "горняки" в экстратайме дожали Полесье благодаря голу ценного новичка.
Определена судьба Суперкубка Украины этого года – известна базовая дата старта следующего сезона УПЛ.
Горела тренировочная база Кривбасса – в Кривом Роге на тот момент продолжалась воздушная тревога.
Лунин лично услышал вердикт Анчелотти на финал Кубка Испании – хватило 10 слов.
Луческу пригласили на матч легенд в Россию – экс-тренер Динамо и Шахтера дал четкий ответ организаторам.
Мир
Арсенал не смог удержать победу над Кристал Пэлас – очередной ляп Салиба может короновать Ливерпуль.
Реал победил Хетафе полурезервом – Гюлер посвятил гол Анчелотти, Алавес покинул зону вылета.
Милан эффектно разгромил Интер и стал первым финалистом Кубка Италии – дубль Йовича и перекладина от Димарко.
Ювентус сенсационно проиграл Парме, Малиновский стал свидетелем поражения своих с трагикомическим удалением.
Атлетик удержал победу над Лас-Пальмасом, Сельта разгромила Вильяреал – обидчик Барселоны оформил гол+пас.
Винисиус рискует повторить судьбу Мудрика – звезде Реала грозит дисквалификация по одной причине.
Экс-хавбек Шахтера после хет-трика оформил чудо-камбэк с 0:3 в Копа Либертадорес – самый результативный игрок турнира.