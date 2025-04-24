"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за среду, 23 апреля 2025 года.

Мирча Луческу не теряет бдительность / Фото Футбол 24

Украина

Динамо прорвалось в финал Кубка, разгромив Буковину в волевом стиле – дубль Волошина исправил очередной фейл Бражка.

Шахтер поборется с Динамо за Кубок Украины – "горняки" в экстратайме дожали Полесье благодаря голу ценного новичка.

Определена судьба Суперкубка Украины этого года – известна базовая дата старта следующего сезона УПЛ.

Горела тренировочная база Кривбасса – в Кривом Роге на тот момент продолжалась воздушная тревога.

Лунин лично услышал вердикт Анчелотти на финал Кубка Испании – хватило 10 слов.

Луческу пригласили на матч легенд в Россию – экс-тренер Динамо и Шахтера дал четкий ответ организаторам.

Мир

Арсенал не смог удержать победу над Кристал Пэлас – очередной ляп Салиба может короновать Ливерпуль.

Реал победил Хетафе полурезервом – Гюлер посвятил гол Анчелотти, Алавес покинул зону вылета.

Милан эффектно разгромил Интер и стал первым финалистом Кубка Италии – дубль Йовича и перекладина от Димарко.

Ювентус сенсационно проиграл Парме, Малиновский стал свидетелем поражения своих с трагикомическим удалением.

Атлетик удержал победу над Лас-Пальмасом, Сельта разгромила Вильяреал – обидчик Барселоны оформил гол+пас.

Винисиус рискует повторить судьбу Мудрика – звезде Реала грозит дисквалификация по одной причине.

Экс-хавбек Шахтера после хет-трика оформил чудо-камбэк с 0:3 в Копа Либертадорес – самый результативный игрок турнира.