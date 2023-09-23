Главные новости 22 сентября: фиаско Ротаня, новый тренер сборной Германии, Хави продлил контракт, дилемма Мудрика
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за пятницу 22 сентября.
Украина
Черноморец на выезде разгромил Александрию – Ротань и Ко продолжают деградировать, безвыигрышная серия достигла 6 матчей.
Женская сборная Украины с поражения стартовала в дебютном розыгрыше Лиги наций – камбеку с Сербией помешала стойка.
Украинские клубы рассчитывают получить платежи солидарности, которые должны поступить россиянам от УЕФА.
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 18-е место – только Заря набрала баллы на групповом этапе.
Мир
Лионель Месси назвал клуб мечты, в котором хочет поиграть после Интера Майами.
Хави официально продлил контракт с Барселоной. Нагельсманн официально возглавил сборную Германии.
ФИФА назвала список претендентов на премию Пушкаша – 11 лучших голов 2023 года
Украинцы за границей
Малиновский получил крохи времени – Дженоа проиграла главной сенсации сезона, час играя в меньшинстве.
Русин близок к дебюту по Сандерленду – форвард сборной Украины завершил все бюрократические процессы в Англии.
Мудрик рискует покинуть Челси до конца сезона – уже есть претенденты на украинца.
Порту после победы над Шахтером подписал контракт с украинским нападающим.