Украина

Черноморец на выезде разгромил Александрию – Ротань и Ко продолжают деградировать, безвыигрышная серия достигла 6 матчей.

Женская сборная Украины с поражения стартовала в дебютном розыгрыше Лиги наций – камбеку с Сербией помешала стойка.

Украинские клубы рассчитывают получить платежи солидарности, которые должны поступить россиянам от УЕФА.

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 18-е место – только Заря набрала баллы на групповом этапе.

Мир

Лионель Месси назвал клуб мечты, в котором хочет поиграть после Интера Майами.

Хави официально продлил контракт с Барселоной. Нагельсманн официально возглавил сборную Германии.

ФИФА назвала список претендентов на премию Пушкаша – 11 лучших голов 2023 года

Украинцы за границей

Малиновский получил крохи времени – Дженоа проиграла главной сенсации сезона, час играя в меньшинстве.

Русин близок к дебюту по Сандерленду – форвард сборной Украины завершил все бюрократические процессы в Англии.

Мудрик рискует покинуть Челси до конца сезона – уже есть претенденты на украинца.

Порту после победы над Шахтером подписал контракт с украинским нападающим.