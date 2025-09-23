Главные новости 22 сентября: Дембеле выиграл "Золотой мяч", Шахтер использовал осечку Динамо, поражение Забарного
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 22 сентября.
Золотой мяч-2025
Дембеле – обладатель "Золотого мяча-2025". Со всеми подробностями и победителями других номинаций можно ознакомиться в онлайне церемонии.
Украина
Динамо второй раз подряд потеряло очки – Александрия забила на 11-й секунде и спасла ничью, Булеца оформил гол+пас.
Шахтер выцарапал победу над Зарей и догнал Динамо – Изаки Силва забил дебютный гол, Мейреллиш отдал первый ассист.
Карпаты одержали первую победу в чемпионате, переиграв Оболонь на выезде.
Динамо может вернуться в Лигу Европы из-за дисквалификации Маккаби – спортивный юрист раскрыл детали.
Сборная Украины U-20 обидно уступила в большинстве Австралии накануне старта ЧМ-2025 – решающий гол на 90+2.
Украинцы за рубежом
Марсель удержал победу над ПСЖ – Забарный провел сильный матч, спасал парижан, но мог и привезти.
Ребров получил двух звездных конкурентов на должность тренера кризисного гранда – не хочет быть предателем.