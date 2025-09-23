Золотой мяч-2025

Дембеле – обладатель "Золотого мяча-2025". Со всеми подробностями и победителями других номинаций можно ознакомиться в онлайне церемонии.

Украина

Динамо второй раз подряд потеряло очки – Александрия забила на 11-й секунде и спасла ничью, Булеца оформил гол+пас.

Шахтер выцарапал победу над Зарей и догнал Динамо – Изаки Силва забил дебютный гол, Мейреллиш отдал первый ассист.

Карпаты одержали первую победу в чемпионате, переиграв Оболонь на выезде.

Динамо может вернуться в Лигу Европы из-за дисквалификации Маккаби – спортивный юрист раскрыл детали.

Сборная Украины U-20 обидно уступила в большинстве Австралии накануне старта ЧМ-2025 – решающий гол на 90+2.

Украинцы за рубежом

Марсель удержал победу над ПСЖ – Забарный провел сильный матч, спасал парижан, но мог и привезти.

Ребров получил двух звездных конкурентов на должность тренера кризисного гранда – не хочет быть предателем.