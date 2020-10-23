Лига Европы

Заря стартовала в Лиге Европы разгромным поражением от Лестера. Все решили детские ошибки у своих ворот и растерянность у чужих. Виктор Скрипник не согласен с таким итогом поединка, а Брендан Роджерс похвалил свою команду за победу над Зарей.

В других матчах первого тура Лиги Европы также было много интересного. Арсенал спасся, Байер опозорил Ниццу, а Фонсека совершил камбэк. Бенфика перестреляла Лех, АЗ шокировал Наполи, а парни Джеррарда забили с центра поля. Тоттенхэм и Хоффенхайм победили, Яремчук потерпел фиаско, Брага переиграла АЕК с двумя украинцами, а Селтик уступил Милану.

Реакция на подвиг Шахтера

"Горняки" накануне сенсационно переиграли Реал. Оранжевая революция в Мадриде: молодежь спасает штаб Каштру, судоку для Реала и горе-эксперты канала Футбол – тактический разбор матча. "Шахтер снял корону с миллиардной команды Зидана": лучший ЛЧ-тайм в истории "горняков" – в восторге все и даже Сенцов.

"Реал выставили посмешищем": испанские СМИ – о Шахтере де Жанейро, мадридском "зале хоррора" и имени нового тренера. Зидан получил ультиматум после позора с Шахтером – судьба тренера зависит от двух матчей. Реал якобы рассматривает Почеттино и Рауля на замену Зизу.

Тете вместе с одноклубниками Малиновского попал в команду недели Лиги чемпионов. InStat назвал лучшего игрока мадридского противостояния. Следующий поединок Шахтера в Лиге чемпионов состоится со зрителями – но есть нюанс.

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