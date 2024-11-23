Главные новости 22 ноября: жеребьевка Лиги наций для Украины, предателя-Тимощука лишили государственных наград
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 22 ноября.
Украина
Украина официально получила соперника в плей-офф Лиги наций.
Карпаты удержали победу над Колосом, вернувшись в топ-5 УПЛ.
Зеленский официально лишил государственных наград Тимощука и экс-президента Арсенала Рабиновича.
Мир
Жеребьевка плей-офф Лиги наций: сложный соперник для Украины, мировая классика в четвертьфинале – все результаты.
Бавария оформила неоднозначный разгром Аугсбурга – Кейн запугивает Шахтер хет-триком.
Кривцов и Месси официально остались без тренера – Интер Майами уже выбрал преемника Интер Майами уже выбрал преемника.
Украинцы за границей
Цыганков получил вердикт наставника Жироны относительно участия в каталонском дерби.
Забарный оказался в сфере интересов трех топ-клубов АПЛ – на лидера сборной Украины повесили заоблачный ценник.