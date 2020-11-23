Украина

Завершился десятый тур Премьер-лиги. Ворскла разгромила Колос в битве за третье место УПЛ, прервала безвыигрышную серию и вплотную приблизилась к Шахтеру. "Горняки", кстати, выдали второй худший старт в чемпионате Украины в 21 веке.

Львов удержал выездную победу над Десной и оттолкнулся от дна турнирной таблицы, а Минай обыграл СК Днепр-1 в матче с пятью голами, тремя пенальти и удалением.

Евгений Коноплянка может вернуться в Испанию – скандальный президент ищет дешевых звезд. Динамо продлило контракт с Денисом Гармашем на оригинальных условиях, а также не отпустило Виталия Миколенко в Манчестер Юнайтед.

Успехи Ливерпуля и Милана

Ливерпуль разгромил Лестер и догнал Тоттенхэм на вершине АПЛ. Несмотря на переполненный лазарет, мерсисайдцам хватило ресурсов для победы – снова отличился Жота, а Фирмино доказал, что его рано списывать. Кроме этого, Арсенал установил антирекорд за 34 года, Вест Хэм без Ярмоленко победил, а Эвертон перестрелял Фулхэм.

Златан Ибрагимович дублем обеспечил Милану победу над Наполи и лидерство в Серии А. "Россонери" впервые за 10 лет обыграли неаполитанцев на выезде. Правда, Златан получил повреждение и обеспокоил болельщиков Милана. В других итальянских матчах Интер оформил впечатляющий камбэк за 20 минут, а Рома устроила разгром с дублем Генриха Мхитаряна.

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