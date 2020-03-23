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Главные новости 22 марта: сборная Украины получила рекордную премию, в Барселона обнаружен первый случай коронавируса

07:00 144 Читати українською
Главные новости 22 марта: сборная Украины получила рекордную премию, в Барселона обнаружен первый случай коронавируса
Сборная Украины / Getty images

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 22 марта.

Украина

Сборная Украины получила рекордную премию за выход на Евро-2020 – Павелко раскрыл сумму

Динамо решило продлить карантин из-за чрезвычайной ситуации в Киеве

Генинсон предложил формат, в котором УПЛ может завершить сезон

Яремчук с одноклубниками попал в топ-10 лучших атак Европы – Шахтер остался позади

Мир

Коронавирус добрался до Барселоны – первый случай в клубе, также каталонци сенсационно выставили Гризманна на трансфер.

Феллаини подхватил коронавирус – на днях он вернулся в Китай из Европы

Серия А рассматривает новую дату возобновления турнира

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Малиновский оказался в эпицентре ужаса – коронавирус полностью парализовал Бергамо

На титул Ливерпуля не посягают, боязнь грандиозного штрафа, план возобновления сезона – главное из совещания АПЛ

"Не забил Деметрадзе – забил Каладзе". Феерическая "грузинская" победа Динамо над Баварией

"Эти сцены напоминают мне Сараево во время войны". Загреб разрушен землетрясением, фаны Динамо З помогают пострадавшим

"Ніхто не був готовий до цього пекла": Манчіні – про смерть друга, труни в Бергамо, збірну Італії та Євро-2020

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