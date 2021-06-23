Евро-2020

В группе D Хорватия благодаря гению Модрича дожала Шотландию и прорвалась в плей-офф Евро-2020 – видеообзор перестрелки на Хэмпден Парк.

Тем временем Англия вышла в 1/8 финала, переиграв Чехию в очередном угрюмом матче – видео гола и обзор матча за лидерство в квартете.

Украина – Австрия

"Украины не существовало на поле. Теперь можно забыться в полонезе!" – австрийские СМИ орут о легкой сказке на Евро-2020. "Хотелось большего": что повлекло фиаско Украины с "мини-сборной Германии", или Кто вожак в стае Шевченко.

Виноват не только Шевченко: теневой антигерой сборной Украины, о котором все забыли, и мораль от Блохина. Что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020 – Шевченко может выиграть от поражения, все расклады.

Трансферы

Донецкий Шахтер объявил о подписании Марлона из итальянского Сассуоло. Киевское Динамо официально отпустило Дуэлунда в Нидерланды.

Миланский Интер объявил о подписании Чалханоглу свободным агентом. В свою очередь Лионель Месси останется в Барселоне еще минимум на сезон.

Английский Манчестер Сити скептически оценивает шансы подписать Кейна уже летом, но не отказывается от намерения. Серхио Рамос сообщил игрокам Реала о своем переходе в ПСЖ.