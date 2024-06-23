Евро-2024

Состоялись три заключительных матча второго тура группового этапа. Португалия разгромом Турции гарантировала себе первое место квартета F, а Грузия и Чехия расписали ничью имени героической игры Мамардашвили.

В "украинской группе" Е Бельгия одолела Румынию, здесь вратарь вообще отметился ассистом. Все решится в последнем туре, когда Украина будет играть против грозных "дьяволов".

Сборные Украины

Подопечные Реброва провели первую тренировку после Словакии. Двое звезд бегали отдельно.

Не слишком приятные новости поступили для нашей олимпийской команды. Клубы АПЛ не отпускают украинцев на Игры во Франции, Динамо также сомневается.

Чемпионат Украины

Большие проблемы у СК Днепр-1. Клуб рискует прекратить существование в ближайшие дни и вообще не выступить в еврокубках.

Металлист также далек от лучших времен, но исправно поставляет таланты. Два именитые английские клубы присылали скаутов для просмотра 17-летнего игрока харьковчан.

Трансферы

Главным нарушителем спокойствия выступает Челси. Лондонцы не пожалели 60 млн евро за 17-летнего бразильца, а финалиста ЛЧ продают прямому конкуренту за 37 млн.

Реал бесплатно теряет капитана, который отправляется на заработки в Саудовскую Аравию.