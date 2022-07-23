Война России против Украины

"Пока они радуются смертям украинцев, их надо резать как собак": Худжамов шокирован цинизом детей россиян.

Россия напала на Украину: Динамо Д трудоустроило беженца, расстраивавшего Ман Сити, россияне потеряют преимущество (LIVE)

Украина

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первые очки в сезоне и оторвалась от конкурентов – скоро обойдем Россию.

Шахтер расписал яркую ничью в дебютном матче Йовичевича и официально продал Додо в Фиорентину. Ярослав Ракицкий окончательно выбрал новый клуб после срыва с Шахтером. У защитника также было предложение от бразильского клуба.

Самба Диалло нашел сенсационный вариант побега из Украины – звездочка Динамо уехал на просмотр в Европу.

Мир

Зинченко официально перешёл в Арсенал. Александр трогательным видео попрощался с Манчестер Сити и дал первое интервью в статусе игрока "канониров".

Роман Яремчук отличился вторым голом на сборах Бенфики – украинец забил важный мяч в ворота новичка Ла Лиги.

Швеция выцарапала победу над Бельгией и вышла в полуфинал женского Евро-2022 – Монзуль безупречно отсудила матч.