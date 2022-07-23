Главные новости 22 июля: Зинченко перешел в Арсенал, Йовичевич дебютировал во главе Шахтера, гол Яремчука
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей в пятницу, 22 июля.
Война России против Украины
"Пока они радуются смертям украинцев, их надо резать как собак": Худжамов шокирован цинизом детей россиян.
Россия напала на Украину: Динамо Д трудоустроило беженца, расстраивавшего Ман Сити, россияне потеряют преимущество (LIVE)
Украина
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первые очки в сезоне и оторвалась от конкурентов – скоро обойдем Россию.
Шахтер расписал яркую ничью в дебютном матче Йовичевича и официально продал Додо в Фиорентину. Ярослав Ракицкий окончательно выбрал новый клуб после срыва с Шахтером. У защитника также было предложение от бразильского клуба.
Самба Диалло нашел сенсационный вариант побега из Украины – звездочка Динамо уехал на просмотр в Европу.
Мир
Зинченко официально перешёл в Арсенал. Александр трогательным видео попрощался с Манчестер Сити и дал первое интервью в статусе игрока "канониров".
Роман Яремчук отличился вторым голом на сборах Бенфики – украинец забил важный мяч в ворота новичка Ла Лиги.
Швеция выцарапала победу над Бельгией и вышла в полуфинал женского Евро-2022 – Монзуль безупречно отсудила матч.