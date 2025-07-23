Украина

Динамо разгромило Хамрун в первом матче квалификации Лиги чемпионов – Буяльский оформил гол+пас.

Металлист 1925 уверенно разобрался с Боруссией М – представитель Бундеслиги посыпался в конце матча.

Минай официально объявил о снятии с Первой лиги.

Восемь украинских клубов имеют трансферный бан от ФИФА – КДК УАФ наказал 7 команд перед стартом сезона.

Еврокубки

Кухаревич забил дебютный гол за Слован, Лех выиграл 7:1 с хет-триком пенальти: Лига чемпионов, результаты матчей вторника.

Динамо будет ждать развязки – Пафос и Маккаби Тель-Авив не определили победителя под присмотром украинца.

Рейнджерс в большинстве приблизил Панатинаикос к возможной дуэли с Шахтером.

Другие топ-новости

Умер легенда Ливерпуля – он выигрывал два Кубка чемпионов и попал в клубный фольклор.

Судакова предложили экс-команде звезды сборной Украины – обсуждается трансфер за 35 миллионов.

Забарный имеет лишь один вариант для перехода – Романо объяснил ситуацию с претендентами на украинца.

Английский клуб обжаловал решение УЕФА об исключении из еврокубка.