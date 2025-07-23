Главные новости 22 июля: победа Динамо, гол украинца в Лиге чемпионов, ультиматум Забарного
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 22 июля.
Украина
Динамо разгромило Хамрун в первом матче квалификации Лиги чемпионов – Буяльский оформил гол+пас.
Металлист 1925 уверенно разобрался с Боруссией М – представитель Бундеслиги посыпался в конце матча.
Минай официально объявил о снятии с Первой лиги.
Восемь украинских клубов имеют трансферный бан от ФИФА – КДК УАФ наказал 7 команд перед стартом сезона.
Еврокубки
Кухаревич забил дебютный гол за Слован, Лех выиграл 7:1 с хет-триком пенальти: Лига чемпионов, результаты матчей вторника.
Динамо будет ждать развязки – Пафос и Маккаби Тель-Авив не определили победителя под присмотром украинца.
Рейнджерс в большинстве приблизил Панатинаикос к возможной дуэли с Шахтером.
Другие топ-новости
Умер легенда Ливерпуля – он выигрывал два Кубка чемпионов и попал в клубный фольклор.
Судакова предложили экс-команде звезды сборной Украины – обсуждается трансфер за 35 миллионов.
Забарный имеет лишь один вариант для перехода – Романо объяснил ситуацию с претендентами на украинца.
Английский клуб обжаловал решение УЕФА об исключении из еврокубка.