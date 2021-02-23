Главные новости 22 февраля: Украина может потерять Цитаишвили и еще одного игрока, очередная трансферная попытка Динамо
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 22 февраля.
Украина
Георгий Цитаишвили хочет выступать за сборную Грузии, получив гражданство этой страны. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык. Сам динамовец, который в футболке "сине-желтых" стал чемпионом мира U-20, пока отказался что-либо комментировать.
Также сборная Украины может потерять еще одного игрока – молодому нападающему предлагают гражданство Германии.
Динамо снова попытается подписать бомбардира из Турции – в переговоры вступит даже Игорь Суркис.
ФИФА не признала СК Днепр-1 правопреемником Днепра. Экс-лидер команды не получит заработанные деньги, которые хотел взыскать с другого днепровского клуба. К слову, СК Днепр-1 победил Олимпик в последнем матче 15-го тура.
Еврокубки
Лига чемпионов создаст дополнительные проблемы клубам АПЛ – Великобритания ввела жесткие рамки.
Брюгге перед Динамо одержал 9-ю победу подряд в чемпионате Бельгии. Эдуард Соболь стал одним из лучших, а киевлян запугивают роскошным голом. К слову, фанаты Динамо не смогут поддержать свою команду в Бельгии в матче 1/16 Лиги Европы.
Мир
В Англии поражены Александром Зинченко, который провел очередной отличный матч за Манчестер Сити. Украинец получил порцию комплиментов от фанатов и СМИ.
Ювентус благодаря дублю Роналду разбил Кротоне, а Севилья обошла Барселону в турнирной таблице Ла Лиги.
"Футбол 24" выделил главные события европейского уикенда.