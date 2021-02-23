Украина

Георгий Цитаишвили хочет выступать за сборную Грузии, получив гражданство этой страны. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык. Сам динамовец, который в футболке "сине-желтых" стал чемпионом мира U-20, пока отказался что-либо комментировать.

Также сборная Украины может потерять еще одного игрока – молодому нападающему предлагают гражданство Германии.

Динамо снова попытается подписать бомбардира из Турции – в переговоры вступит даже Игорь Суркис.

ФИФА не признала СК Днепр-1 правопреемником Днепра. Экс-лидер команды не получит заработанные деньги, которые хотел взыскать с другого днепровского клуба. К слову, СК Днепр-1 победил Олимпик в последнем матче 15-го тура.

Еврокубки

Лига чемпионов создаст дополнительные проблемы клубам АПЛ – Великобритания ввела жесткие рамки.

Брюгге перед Динамо одержал 9-ю победу подряд в чемпионате Бельгии. Эдуард Соболь стал одним из лучших, а киевлян запугивают роскошным голом. К слову, фанаты Динамо не смогут поддержать свою команду в Бельгии в матче 1/16 Лиги Европы.

Мир

В Англии поражены Александром Зинченко, который провел очередной отличный матч за Манчестер Сити. Украинец получил порцию комплиментов от фанатов и СМИ.

Ювентус благодаря дублю Роналду разбил Кротоне, а Севилья обошла Барселону в турнирной таблице Ла Лиги.

"Футбол 24" выделил главные события европейского уикенда.