Лига чемпионов

Состоялись еще два матча 1/8 финала ЛЧ. Челси обыграл Лилль, а Вильярреал разошелся миром с Ювентусом – Душан Влахович забил на 32-й секунде своего дебютного поединка в Лиге чемпионов. Этот результат позволил испанской команде обойти Шахтер в клубном рейтинге УЕФА. Впервые за 5 лет "горняки" завершат евросезон за пределами топ-20 лучших команд Европы.

Признание Россией так называемых "ЛНР" и "ДНР" и вторжение на территорию Донбасса прогнозированно повлекло за собой реакцию в мире. У УЕФА уже просят перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга, но руководящий орган европейского футбола не спешит принимать решение, хотя в его поддержку уже высказались многие известные лица (среди которых и мэр Львова).

Матч Юношеской Лиги УЕФА Динамо U-19 – Спортинг U-19 перенесен. Однако в Португалии утверждают, что из-за агрессии России эта игра может не состояться вообще.

Украина

Артём Довбик пропустит матч Шотландия – Украина. Форвард СК Днепр-1 не поможет и в финале квалификации на ЧМ-2022, если команда Александра Петракова туда выйдет. Клуб официально подтвердил травму нападающего, который пропустит больше месяца.

Нацполиция открыла производство по трансферу Хочолавы из Шахтера в Копенгаген.

Львовский Рух объявил об уходе легионера и двух украинцев, а украинский хавбек сменил клуб в Шотландии.

Другие главные события

Польша хочет перенести из России матч отбора в ЧМ-2022 из-за вторжения Путина на Донбасс и уже обратилась в ФИФА на этот счет.

Аякс выплатит миллионы семье своего бывшего игрока, который несколько лет провел в коме – стороны согласовали точную сумму.