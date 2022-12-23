Главные новости 22 декабря: Ротань продлил контракт со сборной, Ливерпуль проиграл Ман Сити, Роналду нашел новый клуб
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за четверг, 22 декабря.
Украина
Руслан Ротань будет одновременно работать на двух должностях – УАФ официально утвердила продление контрактов тренеров сборных Украины.
По информации СМИ, Динамо готовит трансфер Забарного зимой. Шахтер подыскал замену Мудрику в команде Луиша Каштру.
Легионер львовского Руха, который стал открытием сезона УПЛ, заявил о желании играть за сборную Украины.
Зізнання Мудрика, скандал з Динамо, Мілевський у депресії: інтерв'ю з Романом Бебехом
Мир
Криштиану Роналду нашел новый клуб – заоблачный контракт до 2030 года и роль посла.
Манчестер Сити перестрелял Ливерпуль в битве за четвертьфинал Кубка лиги – Холанд снова забил, Нуньес продолжает расточительность.
Сборная Польши официально попрощалась с главным тренером – озвучены требования для должности, на которую претендует Шевченко.
Бразилия в шаге от потери лидерства Украина поднялась, наши визави без успехов: рейтинг ФИФА 2022 года.