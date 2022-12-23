Украина

Руслан Ротань будет одновременно работать на двух должностях – УАФ официально утвердила продление контрактов тренеров сборных Украины.

По информации СМИ, Динамо готовит трансфер Забарного зимой. Шахтер подыскал замену Мудрику в команде Луиша Каштру.

Легионер львовского Руха, который стал открытием сезона УПЛ, заявил о желании играть за сборную Украины.

Зізнання Мудрика, скандал з Динамо, Мілевський у депресії: інтерв'ю з Романом Бебехом

Мир

Криштиану Роналду нашел новый клуб – заоблачный контракт до 2030 года и роль посла.

Манчестер Сити перестрелял Ливерпуль в битве за четвертьфинал Кубка лиги – Холанд снова забил, Нуньес продолжает расточительность.

Сборная Польши официально попрощалась с главным тренером – озвучены требования для должности, на которую претендует Шевченко.

Бразилия в шаге от потери лидерства Украина поднялась, наши визави без успехов: рейтинг ФИФА 2022 года.