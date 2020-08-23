Главные новости 22 августа: Скрипник и Маркевич стартовали с поражений, ПСЖ и Бавария завершили подготовку к финалу ЛЧ

Украина

Черниговская Десна уверенно одолела Зарю в стартовом туре УПЛ – видео голов и обзор поединка.

В свою очередь Александрия разгромила Мариуполь в дебютном матче Маркевича в Премьер-лиге – видео забитых мячей и обзор матча 1-го тура.

Киевское Динамо свернуло все переговоры по Родригесу – Луческу дал опальному форварду последний шанс. Президент УАФ Андрей Павелко вылечился от коронавируса.

ПСЖ – Бавария

Ханс-Дитер Флик оценил шансы Боатенга сыграть в финале Лиги чемпионов. Тем временем Йозуа Киммих убежден, что Мбаппе и Неймар не заставят мюнхенцев отступить от своего стиля.

Кроме того, Бавария отрабатывает пенальти перед финалом Лиги чемпионов. Зато Килиан Мбаппе назвал фаворита решающего матча.

"Футбол 24" оценил шансы команд на трофей в двух материалах: Четкий план лучше дерзких супертрансферов, или Почему Бавария не даст Неймару и Мбаппе выиграть Лигу чемпионов и Гибкая тактика, революционный футбол Неймара и трофейный голод как причина успеха – почему ПСЖ победит Баварию в финале ЛЧ.

Украинцы за рубежом

Бельгийский Гент продолжил ужасную серию на старте чемпионата – экс-форвард Динамо опустил на дно Яремчука, Безуса и Пластуна. "Чтобы не материться – это прокол Гвардиолы": Седан раскритиковала тренера Манчестер Сити за вылет Зинченко и Ко из ЛЧ.

Итальянский Лечче назначил нового тренера – цвета клуба защищает Евгений Шахов. В свою очередь чемпион мира Бескоровайный продлил контракт с ДАКом.