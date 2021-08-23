Украина

В УПЛ 5-й тур завершился тремя матчами. Наименее зрелищным оказалось противостояние Колоса и Александрии, которое завершилось победой последних.

Луганская Заря и Мариуполь устроили феерию. Команда Виктора Скрипника имела преимущество в три мяча, но матч завершился с нетипичным счетом 4:3.

Центральный матч состоялся в Киеве, где Динамо принимало на тот момент лидера чемпионата. Десна претерпела болезненное фиаско – "бело-синие" отправили в ворота соперника четыре "сухих" мяча.

Мир

Лондонское дерби завершилось без сюрпризов. Челси убедительно обыграл Арсенал, Ромелу Лукаку дебютировал и сразу же забил. Зато Манчестер Юнайтед потерял очки, сыграв вничью с Саутгемптоном. Тоттенхэм снова победил.

Ювентус не смог победить уже в первом матче сезона. В то же время Моуринью и Спаллетти триумфально дебютировали во главе Ромы и Наполи соответственно.

Реал драматично избежал поражения против Леванте – Бейл прервал безголевую серию, дубль Винисиуса и безумное удаление голкипера

Украинцы за рубежом

Руслан Малиновский остался доволен стартом Аталанты в Серии А, а вот итальянская пресса сильно раскритиковала украинца за игру против Торино.

Виктор Коваленко не сможет сегодня дебютировать за Специю в чемпионате. Тренерский штаб решил предоставить хавбеку отдых.

Марьян Швед забил дебютный гол в новом сезоне. Более того, этот мяч стал победным и помог Мехелену прервать серию из трех поражений подряд.