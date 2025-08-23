Главные новости 22 августа: Динамо избавилось от 2 игроков, сенсации в Кубке, победы Челси, Баварии и ПСЖ без Забарного
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 22 августа.
Украина
Кубок Украины: вылет Колоса в серии пенальти от команды Второй лиги, поражение Ворсклы, Металлист и Ингулец идут дальше.
Суркис уволил двух легенд Динамо – источник раскрыл детали решения.
Супряга официально перешел в клуб-новичок УПЛ.
Верес официально подписал чемпиона Бразилии.
Сборная Украины сменила место проведения домашнего матча отбора на ЧМ-2026.
Топ-чемпионаты
Челси без главной звезды разбил Вест Хэм и возглавил таблицу АПЛ – такого унижения не было 102 года.
Бетис удержал дебютную победу в новом чемпионате – финалист Лиги конференций не без проблем переиграл Алавес.
ПСЖ в скучном матче одолел аутсайдера – Забарный пропускал игру, претендент на "Золотой мяч" не реализовал пенальти.
Бавария забила 6 голов Лейпцигу в матче-открытии Бундеслиги – Кейн сделал хет-трик за 14 минут, Диас оформил 1+2.
Трамп объявил дату жеребьевки чемпионата мира-2026 – Мундиаль станет историческим.
Трансферы
Вильярреал оформил самый дорогой трансфер в истории, подписав игрока Челси.
Интер завершил трансфер хавбека из Франции за 20 миллионов.
Цыганков получил в одноклубники игрока из АПЛ – он должен заменить экс-звезду Жироны.
Манчестер Сити продлил контракт с лидером – ему прочат новую роль в команде Гвардиолы.
Украинцы за рубежом
Динамо официально отпустило украинца к новичку Суперлиги – Шовковский не хотел видеть его в команде.
Довбик может подписать длительный контракт с Наполи – известны сроки соглашения и возможная зарплата. Украинцу огласили вердикт на стартовую игру Ромы в новом сезоне – Гасперини не изменил решение.
Миколенко узнал свою судьбу на следующий матч АПЛ.
Реал следит за Степановым – в Мадриде видят прямую связь украинца с Холандом.