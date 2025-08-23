Украина

Кубок Украины: вылет Колоса в серии пенальти от команды Второй лиги, поражение Ворсклы, Металлист и Ингулец идут дальше.

Суркис уволил двух легенд Динамо – источник раскрыл детали решения.

Супряга официально перешел в клуб-новичок УПЛ.

Верес официально подписал чемпиона Бразилии.

Сборная Украины сменила место проведения домашнего матча отбора на ЧМ-2026.

Топ-чемпионаты

Челси без главной звезды разбил Вест Хэм и возглавил таблицу АПЛ – такого унижения не было 102 года.

Бетис удержал дебютную победу в новом чемпионате – финалист Лиги конференций не без проблем переиграл Алавес.

ПСЖ в скучном матче одолел аутсайдера – Забарный пропускал игру, претендент на "Золотой мяч" не реализовал пенальти.

Бавария забила 6 голов Лейпцигу в матче-открытии Бундеслиги – Кейн сделал хет-трик за 14 минут, Диас оформил 1+2.

Трамп объявил дату жеребьевки чемпионата мира-2026 – Мундиаль станет историческим.

Трансферы

Вильярреал оформил самый дорогой трансфер в истории, подписав игрока Челси.

Интер завершил трансфер хавбека из Франции за 20 миллионов.

Цыганков получил в одноклубники игрока из АПЛ – он должен заменить экс-звезду Жироны.

Манчестер Сити продлил контракт с лидером – ему прочат новую роль в команде Гвардиолы.

Украинцы за рубежом

Динамо официально отпустило украинца к новичку Суперлиги – Шовковский не хотел видеть его в команде.

Довбик может подписать длительный контракт с Наполи – известны сроки соглашения и возможная зарплата. Украинцу огласили вердикт на стартовую игру Ромы в новом сезоне – Гасперини не изменил решение.

Миколенко узнал свою судьбу на следующий матч АПЛ.

Реал следит за Степановым – в Мадриде видят прямую связь украинца с Холандом.