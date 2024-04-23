Украина

Шахтер дожал обескровленную Зарю, одержав сверхтяжелую победу – "горняки" восстановили комфортный отрыв от Динамо.

Динамо официально продлило контракт с Ванатом – лучшего бомбардира киевлян сватали в Европу.

СК Днепр-1 может отказаться от участия в еврокубках – в клубе не хотят позориться после ухода лидеров.

Суперкубок Украины возвращается – известно, когда стартует новый футбольный сезон в УПЛ.

Мир

Интер получил 20-е чемпионство Италии, переиграв Милан в дерби с тремя удалениями – "нерадзурри" установили рекорд.

Милан разгромно проиграл финал юношеской ЛЧ – 6 минут морока для подопечных экс-капитана, шедевральная точка.

Обладатель "Золотого мяча" официально возглавил борца за выживание в Серии А – это уже третий тренер в сезоне.

Украинцы за рубежом

Мудрик выполнил худший ход в истории – Почеттино определил статус украинца, фанаты сравнивают с Роналду, СМИ защищают.

Арсенал подыскал звездную замену Зинченко – "канонирам" придется посоревноваться с Манчестер Сити и Ливерпулем.

Украинец первым голом в Англии прибил Ливерпуль первым голом.