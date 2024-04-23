Главные новости 22 апреля: Интер стал чемпионом, Шахтер оторвался от Динамо, новый контракт Ваната
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 22 апреля.
Украина
Шахтер дожал обескровленную Зарю, одержав сверхтяжелую победу – "горняки" восстановили комфортный отрыв от Динамо.
Динамо официально продлило контракт с Ванатом – лучшего бомбардира киевлян сватали в Европу.
СК Днепр-1 может отказаться от участия в еврокубках – в клубе не хотят позориться после ухода лидеров.
Суперкубок Украины возвращается – известно, когда стартует новый футбольный сезон в УПЛ.
Мир
Интер получил 20-е чемпионство Италии, переиграв Милан в дерби с тремя удалениями – "нерадзурри" установили рекорд.
Милан разгромно проиграл финал юношеской ЛЧ – 6 минут морока для подопечных экс-капитана, шедевральная точка.
Обладатель "Золотого мяча" официально возглавил борца за выживание в Серии А – это уже третий тренер в сезоне.
Украинцы за рубежом
Мудрик выполнил худший ход в истории – Почеттино определил статус украинца, фанаты сравнивают с Роналду, СМИ защищают.
Арсенал подыскал звездную замену Зинченко – "канонирам" придется посоревноваться с Манчестер Сити и Ливерпулем.
Украинец первым голом в Англии прибил Ливерпуль первым голом.